Que alguien le diga a Golovkin que dedique menos tiempo a hablar y más a entrenar. El boxeador kazajo volvió a decir unas palabras a propósito de la tercera pelea que sostendrá con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero esta vez sí se le pasó un poco la mano.

Gennady Golovkin puso sobre la mesa la posibilidad de que las victorias obtenidas por el tapatío no sean precisamente legales. Ohh sí, dejó entrever que duda de que no haya ganado sus combates gracias a una sustancia prohibida.

‘Canelo’ y ‘GGG’ completarán la trilogía el próximo 17 de septiembre, pero desde su primer cara a cara mostraron que la cosa no es para nada un evento meramente deportivo.

Se traen hartas ganas y desde aquel 24 de junio lo dejaron claro:

“Es personal para mí. No pretendo ser alguien diferente, no puedo aparecer en medios u otro lugares y decir cosas y después pretender que no fue así. Es personal, el habló muchas cosas sobre mí y ustedes lo saben. No puedo esperar para estar en el ring“, dijo el ‘Canelo’ al tener a Golovkin frente a él.