¿Cómo, cuándo y dónde ver el debut de CM Punk con AEW en el evento All Out?

La lucha libre vive uno de los mejores momentos en la historia con muchas noticias que tienen a los aficionados vueltos locos. Atrás se ha quedado la época en la que la WWE dominaba el mercado, en este 2021, AEW le está robando los reflectores gracias a CM Punk.

Aunque con la creación de la empresa AEW, los fanáticos de la lucha libre tuvieron la oportunidad de ver competencia consistente de WWE, pero no es fácil hacer que se deje de hablar de la empresa más grande de lucha libre, de hecho, lo estamos haciendo aquí.

Pero centrémonos en AEW, la empresa se encargaó de hacer algo que muchos aficionados pensaron que era imposible de ver, algo que se pensó jamás volvería a suceder y nos referimos a ver en un ring, luchando a CM Punk, pero All-Elite Wrestling lo logró.

CM Punk volvió con una empresa de lucha libre –aquí les dejamos aquel momento- y sí, regresó para volver a ponerse toda su ropa de luchador y subirse a un ring, algo que no hacía desde 2014. La fecha para su regreso ya está marcada y su rival también -más adelante les diremos-.

All Out, el evento de AEW será histórico por volver a tener a uno de los mejores luchadores del siglo XXI en un ring nuevamente. No podía ser de otra manera, Chicago es la sede para All Out, la ciudad de CM Punk y si no son fans de la lucha libre, esperen a ver cómo ruge el recinto cuando salga “The best in the World”.

¿Qué luchas están pactadas para All Out?

En total son 10 luchas las que se presentarán en All Out y por si aún no conocen la oferta luchistica de AEW, les decimos que tiene un talento excepcional, no sólo formado por ex luchadores de WWE, sino de todo el mundo brillando en lo más alto.

Best Friends (Orange Cassidy, Chuck Taylor y Wheeler Yuta) junto a Jurassic Express (Jungle Boy y Luchasaurus) enfrentarán en un combate de 5 contra 5 a Hardy Family Office (Matt Hardy, Isiah Kassidy y Marq Quen conocidos como Private Party y Angélico con Jack Evans conocidos como The Hybrid 2

Un battle royal de 21 participantes, la ganadora tendrá una oportunidad por el campeonato femenino. Las participantes son: Nyla Rose, Thunder rosa, The Bunny, Big Swole, Julia Hart, Diamante, Penelope Ford, Red Velvet, Kiraku Shida, Emi Sakura, Jade Cargill, Kiera Hogan, Abadon, Leyla Hirsch, KiLymm King, Rebel, Jamie Hayter, Anna Jay, Rijo y una luchadora aún por anunciar

Jon Moxley vs Satoshi Kojima

Paul Wight vs QT Marshall

Chris Jericho vs MJF (si Jericho pierde debe de retirarse para siempre)

Miro (campeón) vs Eddie Kingston por el campeonato TNT

The Young Bucs (campeones) vs Lucha Brothers (Rey Fenix y Penta el Zero Miedo) por los campeonatos de pareja de AEW

Dr. Britt Baker, D.M.D. (campeona) vs Kris Statlander por el campeonato femenino de mujeres de AEW

CM Punk vs Darby Allin

Kenny Omega (campeón) vs Christian Cage por el campeonato mundial de AEW

¿Dónde ver el debut de CM Punk en AEW?

Para poder ver All Out tendrás que descargar la aplicación Fite (te dejamos el enlace para Andorid y para Ios), que está disponible en todas las plataformas móviles y para dispositivos como consolas de videojuegos y televisiones inteligentes, pero no sólo eso, tendrás que comprar el evento por la cantidad de $499.00 pesos mexicanos.

Este 5 de septiembre se llevará a cabo el evento All Out, una vez comprando el evento en la app de Fite podrás disfrutar en vivo a partir de las 7:00pm (tiempo del centro de México) con el regreso de CM Punk, que luchará un poco más tarde de haber iniciado el evento.