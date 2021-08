¡Histórico! AEW trae de regreso a CM Punk a la lucha libre despúes de 7 años

All Ellite Wrestling se ha elevado dentro del mundo de la lucha libre como una de las empresas que mejor están haciendo las cosas a nivel mundial -a pesar de su corta existencia, sólo un par de años- y ahora tiene conmocionado al mundo con el regreso de CM Punk.

La última vez que vimos a CM Punk dentro de la lucha libre fue en el Royal Rumble previo a Wrestlemania XXX, en el que Kane lo eliminó de la lucha y no regresó a los shows de WWE -en realidad de ninguna otra empresa- por un largo tiempo.

Posterior a Royal Rumble, entró en ciertos problemas con la empresa de Vince McMahon y la relación se vino abajo. Esa fue una de las razones por las que ya no apareció en WWE. Cabe mencionar que todo esto de Royal Rumble y su no aparición en los siguientes shows, data de enero de 2014.

En julio de ese mismo año, se haría oficial la salida de CM Punk de la WWE, la empresa de los McMahon dejaba en libertad a uno de los luchadores más talentosos en la última década sino a una de las atracciones principales en la industria de la lucha libre.

Después de su salida de WWE, CM Punk mantuvo el silencio durante unos meses, peeeeeeeeeeeeeeeeeeeero, fiel a su personaje, soltó una “pipebomb“ (Punk usó ese término para hacer una declaración controversial en la lucha libre) en el podcast de su amigo, el también luchador Colt Cabana.

El podcast que cambió la relación entre WWE y CM Punk

CM Punk no se guardó nada, todo lo que había tenido aguantando por meses sobre su salida y conflictos con WWE se lo contó a Colt Cabana, desde lo que vivía con su personaje dentro de la empresa hasta las lesiones que Vince y su equipo -en sus palabras- trataron de hacer menos.

“La decisión de salir de WWE no fue fácil. La gente cree que fue porque no estaba contento con mi personaje, porque no estaba en el main event de Wrestlemania, porque tenía que enfrentarme a Triple H, hay un elemento de verdad en todo ello, pero lo que me llevó a tomar la decisión final fue mi salud“, dijo Punk en el podcast Art of Wrestling.

“Estaba tan mal físicamente que ya me hacían dos resonancias cada semana. Que si el cuello, que si la cabeza, que si el pecho. Total, que más adelante me salió un bulto en la espalda. Fui al doctor de la WWE y le pregunté a ver qué podía ser eso que antes no estaba ahí. El doc dijo que parecía un cúmulo de grasa“.

“En la WWE es tradición que te lo quite ahí mismo el médico. Pero el médico decidió que no iba a hacer nada, así que a los dos meses se volvió más grande, pero como no me dolía el médico decía que daba igual. Le dije que había sufrido una conmoción cerebral y tenía rotas las costillas y todo lo que era capaz de darme era Z-Pak“.

“Hablé con Vince McMahon cara a cara después de Wrestlemania y le dije, ‘Ahora mismo en Cleveland, Ohio, preocúpate de una vez por mí. No te preocupes por saber dónde estaré mañana. No te preocupes por saber en qué segmento estaré. Soluciona mis problemas. Tengo las costillas rotas, la rodilla desgarrada, estoy muy enfermo,… ayúdame!“.

“Mi mujer me convenció para que fuera a ver a su médico en Tampa. Me bajo los pantalones y le muestro lo que tengo en la parte baja de la espalda, el doctor me dijo que el bulto era una infección de estafilococos. Estaba morado y verde. Lo cortó y salió de todo, fue la experiencia más dolorosa de mi vida, lo cerró, lo tapó y me dio tres meses de antibióticos. Me dijo que el Z-Pak no servía para haber solucionado eso. Le comenté que estaba trabajando con eso ahí y su respuesta fue que debería estar muerto. Que podía haber muerto. Ahora al menos podía dormir“, agregó.

Tras estas declaraciones, en la WWE el nombre de CM Punk estaba casi prohibido, pues el luchador ya había salido de la empresa y no en buenos términos, peeeeeeeeeeeeeeeeeeero, los fanáticos mantenían vivo su nombre con los canticos en las arenas de la empresa.

Regreso a un ring de lucha libre para CM Punk

Si algo nos ha demostrado la WWE a lo largo de los años, es que no importa cuán enojados puedan estar ambas partes en un conflicto, al final siempre se resuelve. Así sucedió con Hulk Hogan, Bret Hart y muchos más a lo largo de los años, así que, los aficionados siempre pensaron que CM Punk volvería.

Y sí, volvió, pero no a WWE, otra empresa logró lo que parecía imposible. CM Punk volvía a un ring de lucha libre 7 años después y fue AEW quien se encargó de regalarle a los fanáticos el regreso del oriundo de Chicago y afortunadamente lo hizo con su música característica.

“Cult of Personality” sonó en la arena de Chicago, en realidad AEW se encargó de cumplir el cuento de hadas para que todo suceda. CM Punk apareció y el mundo de la lucha libre explotó, no es para menos, es la máxima figura del deporte en los últimos años -perdón Daniel Bryan-.

Oficialmente CM Punk está de regreso y con las posibilidades de combates soñados. Sobre quién será su primer rival en AEW, la respuesta la dio el mismo Punk, pues lanzó el reto a Darby Allin para el evento All Out en Chicago, el 5 de septiembre.