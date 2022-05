23 años después, la Premier League tendrá a todos sus campeones de Champions League en primera división. El Nottingham Forest ganó el partido de playoff ante el Huddersfield para poder ascender en Inglaterra.

En un partido dramático y lleno de emoción, sólo un autogol pudo definir al nuevo equipo que estará en la Premier League la siguiente temporada. La suerte le sonrió al dos veces ganador de la Champions League para conseguir el ascenso.

Tuvieron que sufrir mucho para poder volver a la Premier League, pues en 1999 fue el último año que el Nottingham Forest estuvo en la primera división y han sucedido muchas cosas, pero muchas cosas en el mundo y acá las repasamos todas.

Foto: Getty Images

El mundo en 1999, la última vez del Nottingham Forest en la Premier League

Deportes

El Manchester United conseguía la Champions League de manera agónica ante el Bayern Munich en una de las mejores finales en la historia. Además, los ‘Red Devils’ fueron los campeones de la Premier League. Todo esto, mientras el Nottingham Forest descendía en Inglaterra.

En la otra parte de los torneos europeos, el Parma conquistó la Copa UEFA coronando uno de los mejores momentos en su historia y lo decimos así, porque también se llevó la Coppa Italia en esa temporada. En la Serie A, el Milan conseguía su título 16.

Foto: Getty Images

Barcelona ganaba el título en España y la Copa del Rey la ganaba el Valencia, un equipo de época en el país ibérico. Otros campeones fueron Bordeaux en Francia, el Bayern Munich en la Bundesliga y el Feyenoord levantó el campeonato en la Eredivisie.

En México, Toluca se coronaba contra el Atlas de Ricardo La Volpe en el torneo Verano 1999 y Pachuca se coronaría seis meses después ante Cruz Azul. En la Copa Libertadores, Palmeiras se consagró como campeón en el torneo de Conmebol.

El futbol mexicano estaba vivía uno de sus mejores momentos al ganar la Copa Confederaciones en 1999 y desde el Estadio Azteca con Cuauhtémoc Blanco brillando como estrella en el firmamento, mientras el Nottingham Forest ya había dejado la Premier League.

Otros deportes

Los Spurs de San Antonio fueron los campeones de la NBA y el MVP de la temporada fue Karl Malone del Jazz de Utah. En la NFL, los Broncos ganarían el Super Bowl y en la MLB, los Yankees se llevarían el título de las Grandes Ligas.

Foto: Getty Images

La música que se escuchaba cuando el Nottingham Forest estaba en la Premier League

Cuando el Nottingham Forest jugó por última vez en la Premier League, el pop dominaba la escena de la música mundial y el rock con algunas canciones se negaba a ser olvidado. En español, el ‘Sol de México’ brillaba con todo su esplendor.

Britney Spears tenía uno de los mayores éxitos de su carrera con ‘Baby one more time’, los Backstreet Boys también estaban en su apogeo con el sencillo ‘I want it that way’. Christina Aguilera era otra chica que estaba sonando en la radio con ‘Genie in a bottle’, canción que también saldría en español.

Red Hot Chili Peppers tenían dos sencillos en ese año de su disco ‘Californication’, que serían ‘Scar Tissue’ y ‘Around the World’, también Blink 182 negaba a que el rock se dejara de escuchar con ‘What’s my age again?’. Limp Bizkit, Slipknot, Mettalica y otros también sacaron discos ese año.

En la música en español, ‘O tú o ninguna’ de Luis Miguel era una de las canciones que sonaba en la radio. ‘Livin’ la vida loca’ de Ricky Martín también estaba con todo. Son by Four se daba a conocer en el mundo musical con ‘A puro dolor’, un exitazo que alguna vez cantaste.

Y hablando de exitazos, no podemos olvidarnos del one hit wonder de Lou Bega, que nos puso a bailar a todos con su ‘Mambo number 5’.

Cine

Star Wars veía continuidad en su saga después de los éxitos en los 80’s y se estrenaba mundialmente el ‘Episodio I – La amenaza fantasma’. Otro de los éxitos que rompería el mercado sería ‘The Matrix’, debutando en aquel 1999.

Películas de culto como ‘El club de la pelea’ y ‘Ojos bien cerrados’ de Stanley Kubrick llegaban a la pantalla grande. Los niños también tendrían sus películas y ‘Tarzan’ llegaba en ese año junto a ‘Toy Story 2’.

Por lo menos, algunos fans del Nottingham Forest pudieron ver estos peliculones en la pantalla grande, por eso del amargo dolor.

Foto: Getty Images

Los videojuegos eran cada vez más populares cuando el Nottingham Forest descendía de la Premier League

‘Super Smash Bros’ y ‘Mario Party’ era algunos de los éxitos de Nintendo 64. ‘Final Fantasy VII’ salía al mercado para Play Station. Pokemon estaba con todo entre los más pequeños con ‘Pokemon Stadium 2’ y ‘Pokemon Oro y Plata’ para el Gameboy.

Para que los fans del Nottingham Forest se olvidaran aunque sea un momento del trago amargo, otras grandes franquicias debutaban su juego como Resident Evil, que tenía en el mercado su tercer videojuego con ‘Resident Evil: Nemesis’ y también estaba disponible ‘Grand Theft Auto 2’.

Y la siguiente generación de consolas comenzaba a anunciarse con la futura llegada del Play Station 2 y el Game Cube, de Sony y Nintendo, respectivamente.

Imágenes de Capcom