¿Cómo está cada equipo de la NFL en el tope salarial para la temporada 2022?

El tope salarial es la primera gran batalla que tienen que enfrentar los equipos de la NFL en la temporada baja y es que para preparar la campaña 2022, tienen que tener todas sus finanzas en perfecto estado.

Vamos a hacer un recuerdo rápido sobre qué es el tope salarial y básicamente es un límite de dinero que ningún equipo puede exceder al pagarle a toda la plantilla de jugadores. Este tope salarial es igual para todos y cada uno de los equipos de la liga.

Cada año, o más bien, cada temporada aumenta o disminuye el tope salarial, esto se debe a los ingresos que pueda tener la NFL, afortunadamente para las franquicias, en este 2022 el tope salarial aumento y se fijó en 208.2 millones de dólares.

Esto no quiere decir que todos los equipos de la NFL estén obligados a cubrir todo el dinero del tope salarial, pues hay algunas franquicias que no llegan a esos números y realmente no hay problema, pero los que se están pasando por varios millones, tendrán que arreglárselas para llegar a los 208.2 millones antes de que arranque la temporada 2022.

¿Cómo anda cada equipo de la NFL en tema tope salarial?

Tope salarial para la temporada 2022: $208,200,000

Equipo Salario disponible Salario disponible efectivo Número de jugadores Salarios activos Dinero muerto Dolphins $60,226,417 $55,532,293 49 $147,556,137 $1,660,066 Jaguars $58,352,427 $47,305,019 49 $157,637,722 $17,809,664 Chargers $56,298,356 $48,904,292 46 $159,196,700 $314,722 Bengals $49,257,379 $43,047,734 46 $159,491,518 $3,484,245 Jets $48,196,471 $35,113,630 60 $160,696,345 $1,475,062 Broncos $38,052,012 $31,787,469 51 $173,872,152 $6,345,051 Colts $35,847,327 $34,301,904 54 $170,046,682 $5,118,717 Seahawks $34,843,530 $31,540,761 49 $172,403,608 $10,884,057 Commanders $31,899,739 $27,019,313 54 $179,902,904 $702,996 Steelers $28,731,582 $25,393,681 60 $163,962,980 $22,414,424 Bears $25,329,726 $19,486,428 45 $167,571,758 $16,032,095 Browns $23,598,053 $18,691,440 52 $190,595,509 $3,262,520 Lions $19,676,647 $9,317,706 51 $183,010,892 $8,165,786 Raiders $18,897,443 $15,481,357 51 $178,565,650 $10,309,447 Eagles $18,518,760 $9,868,647 63 $177,397,682 $28,065,361 Texans $16,628,359 $4,373,835 46 $160,733,023 $35,462,243 Panthers $12,360,499 $6,842,162 57 $180,296,422 $19,371,451 Chiefs $11,188,535 $8,234,968 54 $191,561,721 $6,532,236 Ravens $8,768,345 $3,685,262 53 $197,996,021 $760,660 Patriots $8,329,412 $5,006,114 58 $197,552,765 $3,114,662 Buccaneers $2,370,110 ($1,320,253) 50 $191,154,370 $11,964,352 Cardinals ($813,256) ($3,862,583) 53 $207,061,128 $399,577 49ers ($4,478,456) ($11,468,300) 43 $208,484,632 $5,167,726 Bills ($6,358,197) ($9,577,620) 52 $209,171,031 $4,408,120 Falcons ($7,316,883) ($13,235,044) 52 $194,815,940 $20,359,104 Titans ($8,251,578) ($11,018,374) 56 $216,576,019 $2,105,070 Giants ($12,204,020) ($24,779,036) 55 $215,628,337 $4,290,069 Vikings ($16,040,779) ($20,360,213) 57 $216,754,036 $8,204,562 Rams ($21,623,914) ($22,269,169) 59 $220,672,596 $689,443 Cowboys ($22,154,885) ($25,380,471) 57 $224,736,409 $9,026,136 Packers ($39,666,970) ($42,822,135) 52 $242,143,424 $7,390,501 Saints ($76,246,740) ($79,986,975) 59 $271,995,567 $12,448,727

Para aclarar unas situaciones, los números dentro de los paréntesis en la tabla significan dinero en negativo. El salario disponible efectivo es el tope salarial de un equipo cuando firma a 51 jugadores. El dinero muerto, son aquellos contratos de jugadores que ya no están en el club, pero se les sigue pagando.

Esta lista nos da un indicio de lo que esperamos de las franquicias en la agencia libre, pero ojo, que no todo lo que brilla es oro y podemos ver a Bengals y Chargers con más dinero en el tope salarial para jugadores, pero sus juveniles aún tienen contratos de novatos.

Jugadores como Joe Burrow, Ja’Marr Chase o Justin Herbert -el futuro de estos equipos- han demostrado tener mucha calidad y pronto recibirán un mejor contrato, por lo que ese dinero extra que tienen las franquicias en el tope salarial es bastante engañoso.