El futuro es hoy: US open reemplazará a los árbitros por ‘robots’

El mundo del deporte se ha tenido que adaptar ante la pandemia de coronavirus y el tenis no será la excepción. Se ha revelado que en el US Open, mismo que está próximo a realizarse, no habrá presencia de árbitros en los encuentros y es que se buscará tener la menor cantidad de gente posible, es por ello que estos personajes serán reemplazados pro ‘robots’… sí, así como lo leen.

De acuerdo a información de ‘The New York Times‘, autoridades del US Open han llegado al acuerdo de reemplazar a los árbitros, al menos momentáneamente, y poner máquinas en su lugar, hecho que dará mucho de qué hablar ya que es un ‘vistazo al futuro’ pero no se sabe qué tanto impacto tendrá en los jugadores y partidos.

Así es como funcionarán los ‘robots’ en el US Open

La próxima edición del US Open será totalmente distinta y es que se implementará tecnología en los partidos; desde el primer juego hasta la gran final.

El famoso ‘Hawk-Eye Live’ será el encargado de poner orden a los encuentros del US Open y es que este tendrá una función muy similar al ‘Ojo de Halcón’ que se utiliza en el futbol, con la diferencia de que dentro del tenis podrá hablar e ‘interactuar’ con los atletas.

El ‘Hawk-Eye Live’ funcionará así. La tecnología instalada en las canchas determinará si un punto es válido, dará anuncios del marcador, se podrán revisar algunas jugadas polémicas con el famoso ‘challenge’, se podrán ver las repeticiones en pantallas instaladas en la cancha y no se buscará que esta experiencia sea lo más real posible.

Además de las ‘ventajas técnicas’ que habrá con la tecnología, este ‘Hawk-Eye Live’ podrá hablar con los tenistas, pues al momento de un punto o cualquier situación del partido, este emitirá frases como “fuera”, “match point“, “punto”, entre algunas otras cosas.

Por si esto fuera poco, la tecnología que se utilizará en el US Open tendrá una voz que se puede personalizar, como si fuera un sistema GPS, pues los tenistas podrían decidir si la voz es de hombre o de mujer, el idioma en el que se hablará e incluso el volumen de la misma, pues hay quien pide un poco de ‘calma’ ya que se concentra demasiado.

El US Open además del Western & Southern Open, el evento combinado WTA y ATP transportado a los suburbios de Cincinnati, serán los eventos con los que se ‘estrenará’ el ‘Hawk-Eye Live’.

El US Open se disputará del 31 de agosto al 13 de septiembre mientras que el Western & Southern Open tendrá lugar una semana antes, del 20 al 28 de agosto, por lo que ya veremos qué tal le va a esta tecnología y cómo es recibida por los atletas.