¿Cómo le ha ido al Wolverhampton en la Premier League sin Raúl Jiménez?

La vida sin Raúl Jiménez en el campo pesa y mucho, no sólo para sus aficionados ni para sus compatriotas mexicanos. El que no esté el ‘Lobo mexicano’ también le representa al Wolverhampton números no tan presumibles en lo que va de la Premier League.

17 partidos son los que ha tenido que ver desde afuera el ‘Lobo Mexicano’ y en los que el Wolverhampton registra un total de 4 victorias, 8 derrotas y 5 empates sólo en la Premier League para un total de 17 puntos de los 34 que tiene actualmente.

Sólo 3 derrotas con Raúl Jiménez en la cancha

Con Raúl en el campo, los Wolves esta temporada 2020-2021 tenía un récord de 5 victorias (contando el partido de su lesión), 3 derrotas y 2 empates en la Premier League. Estos números significaron 17 puntos para el Wolverhampton, demostrando que se necesita al delantero más que nunca.

En los 17 partidos que Jiménez no ha estado en el equipo, la capacidad en ataque del conjunto inglés transforma sus oportunidades en 16 goles creados, mientras que cuando Raúl fue titular con el equipo en 11 partidos hicieron 11 goles y 4 fueron de él.

Los puntos para los ‘Wolves’ pueden ser los mismos al momento en la Premier League, pero cabe destacar que mientras estuvo Raúl en el campo, consiguieron la misma cantidad de puntos en menos partidos disputados.

El hueco que no han llenado en el Wolverhampton

Después de la lesión ante el Arsenal, Nuno Espirito Santo se enfrentó a un gran problema y fue que sin Jiménez no había un encargado natural de ser ese delantero letal que representa el mexicano para el equipo.

El recambio natural en el equipo, es el juvenil Fabio Silva, pero una responsabilidad tan alta fue mermando su capacidad goleadora y sólo ha anotado un par de goles. En el mercado de invierno ficharon a Willian Jose procedente de la Real Sociedad y desde que llegó al Wolverhampton no ha marcado.

La cuota goleadora para el Wolverhampton se ha dividido sin Jiménez. El líder de goleo del equipo es el mediocampista Rubén Neves con 5 tantos, seguido de Fabio Silva, Romain Saiss y Pedro Neto con 2 dianas y finalmente Daniel Podence, Willy Boly, Conor Coady y Joao Moutinho tienen 1 gol.