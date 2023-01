Se esperaba, se deseaba y sucedió. Finalmente Concacaf y Conmebol hicieron oficial que la Copa América 2024 se jugará de manera conjunta, es decir, habrá selecciones tanto de Sudamérica como de Norte, Centroamérica y Caribe. ¡Eso significa que México podría volver al torneo por primera vez desde 2016!

A pesar de que se habló sobre que Canadá y EUA le andaban comiendo el mandado, o que la Concacaf condicionaría el acuerdo con Conmebol siempre y cuando se garantizara la participación de la Selección Mexicana. Al final ni una ni otra.

México tendrá que ganarse su lugar en la Copa América (acá te contamos cómo será el proceso de clasificación), mientras tanto, vamos a recordar cómo le ha ido en este legendario torneo.

Concacaf sí participará en la Copa América 2024/Getty

Los mejores momentos de México en la Copa América

Un debut de ensueño

Fue en el ya lejano 1993 (¡¡hace 30 años!!) cuando México debutó en una Copa América. Ecuador fue la sede y el Tri llegó nada menos que a la final contra Argentina. Superó la fase de grupos como uno de los mejores terceros lugares, despachó a Perú en cuartos de final y a los anfitriones en semifinales.

México podría volver a la Copa América/MexSport

Pero ya en el partido por el título nomás no se pudo. Gabriel Batistuta se mandó dos grandes anotaciones para derrotar a la Selección Mexicana 2-1. Ese fue el último título de Argentina antes de que Messi y compañía volvieran a ganar la Copa América en el 2021.

Dos medallas de bronce consecutivas para México en la Copa América

Las ediciones de 1997 y 1999 fueron muy similares para la Selección Mexicana. En ambas se superó la fase de grupos como 2do lugar detrás de Brasil; en ambas se ganó en cuartos de final en penales (a Ecuador y Perú, respectivamente); y en ambas se cayó en semifinales por diferencia de dos goles (3-1 contra Bolivia en el 97 y 2-0 contra Brasil en el 99).

De igual forma el partido por el tercer lugar se ganó por un gol en ambas ediciones de la Copa América. México derrotó a 1-0 a Perú en el 97 y 2-1 a Chile en el 99.

De nuevo a un pasito de la gloria

En Colombia 2001, México volvió a tener un torneo que nos hizo soñar con el título. El Tri venció a Chile y Uruguay en cuartos y semis, pero se topó con los anfitriones en la final. Un gol de Iván Córdoba al 65’ bastó para dejar a México sin Copa América. Desde entonces no se ha vuelto a llegar tan lejos en el torneo.

Vamos ahora con lo peor del Tri en este legendario torneo

Dolorosa eliminación ante el archirrival

Tras el subcampeonato de 1993, parecía que México podía pensar en ser campeón de la Copa América tarde o temprano. Pero la edición de 1995 nos regresó a la realidad. Nuevamente se superó la fase de grupos, pero caímos en cuartos de final: ¡en penales y contra Estados Unidos!

Un triunfo histórico… que no sirvió de nada

La edición de 2004 representó una victoria histórica para la Selección Mexicana. El Tri se impuso 1-0 a Argentina en fase de grupos, primera victoria en partido oficial en selección mayor contra la Albiceleste. Pero no sirvió de nada, México calificó como 1ro de grupo y se encontró a Brasil en cuartos de final: 4-0 y adiós.

México, de golear a ser goleado en la misma Copa América

2007 fue un año extraño. Con Hugo Sánchez al mando se vio una gran versión de la Selección Mexicana. Se le ganó a Brasil en fase de grupos con aquel golazo de Nery Castillo y se consiguió el mejor triunfo en este torneo: 6-0 contra Paraguay en cuartos de final.

México podría volver a la Copa América/MexSport

Pero tras ello, vino una goleada contra Argentina (que veía debutar en la Copa América a un tal Lionel Messi con un golazo a Oswaldo Sánchez) en semifinales. El Tri finalizó su participación con una victoria contundente 3-1 sobre Uruguay para quedarse con el tercer lugar.

Los fracasos de las “selecciones menores”

Tanto en la Copa América 2011 como en la de 2015, México no fue representado por su mejor selección del momento. En ambos torneos se participó con una selección “menor” dado que la mayor tenía que disputar la Copa Oro ese mismo año. Dos fracasos rotundos, pues en ninguna se superó la fase de grupos.

7-0, el último resultado de México en una Copa América

México no participa en la Copa América desde la edición Centenario 2016. Ésta se jugó en Estados Unidos con 16 equipos (10 de Conmebol y 6 de Concacaf, tal como pasará en el 2024), y el Tri se ilusionó tras la fase de grupos.

Victoria 3-1 contra Uruguay de forma contundente en el debut; después no hubo problema para vencer a Jamaica y se empató con Venezuela para asegurar el primer lugar. Pero en cuartos nos topamos con los campeones vigentes de ese entonces: Chile. No hay más para decir, una derrota de 7-0 no necesita explicación.

Así le ha ido a México en la Copa América

EDICIÓN LLEGÓ HASTA… POSICIÓN Ecuador 1993 Final Subcampeón Uruguay 1995 Cuartos de final 7 de 12 Bolivia 1997 Semifinales Tercer Lugar Paraguay 1999 Semifinales Tercer Lugar Colombia 2001 Final Subcampeón Perú 2004 Cuartos de final 6 de 12 Venezuela 2007 Semifinales Tercer Lugar Argentina 2011 Fase de grupos 12 de 12 Chile 2015 Fase de grupos 11 de 12 Centenario 2016 (EUA) Cuartos de final 7 de 16

Ojalá que México sí logre clasificar a la Copa América 2024, porque nos urge dar otra imagen ante los ojos del continente.