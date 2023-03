En el futbol mexicano hay grandes rivalidades regionales, Tigres vs Rayados, Chivas vs Atlas y en la CDMX tenemos el América vs Pumas, un partido que levanta pasiones.

América y Pumas no se quieren nadita, se demuestra en cada enfrentamiento que tienen dentro de la cancha y lamentablemente, los aficionados también se han medido a golpes, cosa que reprobamos.

Pero, así de pasional se vive uno de los partidos más interesantes de la siempre bien ponderada Liga MX y es que, desde las fuerzas básicas, la rivalidad es bastante fuerte.

América vs Pumas de 2008 – Foto: Agencia Mexsport

Y para avivar más la llama entre estos dos clubes, son muchísimos los jugadores que han vestido ambas playeras, incluso, algunos dieron el salto de un equipo a otro.

La cosa es que, no es tema exclusivo de jugadores, también hay directores técnicos que se sentaron en ambos banquillos, en total son cuatro, pero en caso de confirmarse que Antonio Mohamed será estratega de los universitarios, sería el quinto.

Antonio ‘El Turco’ Mohamed, a un paso de dirigir a Pumas – Foto: Getty Images

¿Cómo ha sido la carrera de los técnicos que han dirigido a Pumas y América?

Octavio Vial, el primero en ambos equipos

Octavio Vial fue el primer técnico de Pumas en primera división, pero unos años antes, ya había dirigido al América en dos etapas. Con los de Coapa logró cuatro campeonatos (tres copas México y un Campeón de Campeones).

Con los universitarios, Octavio Vial logró levantar un título, el de segunda división con Pumas y nada más. El saldo, mucho mejor con América, pero no lo hizo mal con ninguno.

Octavio Vial, uno de los DT’s que han dirigido a Pumas y América – Foto: Agencia Mexsport

Ángel Papadopulos, de Pumas a América

Papadopulos fue el primero que cambió el banquillo de los Pumas por el del América. En 1965 se incorporó como DT de los universitarios y un año después, se fue a Coapa.

Con Pumas, no lo hizo mal, aunque no levantó ni un campeonato, pero a decir verdad, con América tampoco lo hizo; sólo que con los ‘Cremas’ fue subcampeón.

Ángel Papadopulos, mítico entrenador en CU y Coapa – Foto: Agencia Mexsport

Walter Ormeño, el primer extranjero de ambos clubes

El peruano fue el primer director técnico extranjero en dirigir a América y Pumas, aunque, sólo fue una temporada con ambos y ni en CU ni en Coapa, logró levantar títulos.

Walter Ormeño, el primer extranjero que dirigió a Pumas y América – Foto: Agencia Mexsport

Mario Carrillo, héroe en América y villano en Pumas

Tuvieron que pasar muchos años para que un DT dirigiera a América y Pumas, pero fue el conocido como “Capello”, el que lo logró, teniendo una época gloriosa en Coapa y una de pesadilla en CU.

Primero dirigió al América, logrando un título de liga y un campeón de campeones (ante Pumas de Hugo Sánchez), además, fue un técnico amado por la afición americanista, porque desplegó uno de los mejores rendimientos que se vieron en el club.

Años más tarde, los universitarios contactaron a Mario Carrillo. Tomó al club, mejoró el rendimiento y a tres fechas de que terminara el campeonato, (estando en zona de clasificación) perdió un partido contra las Águilas y se acabó su trabajo. La afición nunca lo quiso por su pasado en Coapa.

Mario Carrillo, brilló en Coapa, pero en CU no – Foto: Agencia Mexsport