¿Cómo la mente de Bill Belichick ayudó al crecimiento como QB de Tom Brady?

Tom Brady ya era uno de los mejores QB’s de la NFL, pero en sus palabras no estaba al 100% como un jugador profesional cuando llegó la temporada 2003. Dos años habían pasado desde que ganó el Super Bowl y una temporada decepcionante también.

Bill Belichick le enseñó muchas cosas a Tom Brady, dentro y fuera del campo, pero el mayor crecimiento que tuvo como jugador de los Patriots se lo dio al tomar una decisión que afectaría de inmediato al equipo, pero que a la postre, sería la correcta.

Lawyer Milloy, líder de la defensiva de los Patriots vio como le traían competencia para su puesto, pues Bill Belichick firmó al veterano Rodney Harrison. Milloy era un amigo personal de Tom Brady y después de algunas semanas, Lawyer fue cortado por los Patriots.

“Al principio, estaba molesto por esa decisión. Había perdido a mi hermano en el equipo“, dijo Tom Brady en el segundo capítulo de Man in the Arena. Pero, ese momento en el que perdió a un amigo, le demostró lo que significaba jugar football.

Bill Belichick por aquellos momentos justificaba su decisión al mencionar que tomaba la mejor decisión para el equipo y esa es la magia del entrenador en jefe, pocos ven lo que él puede ver. Esa mente estratégica fue lo que ayudó a Tom Brady a crecer de manera profesional.

Más sabe el diablo por viejo…

Cuando tienes un objetivo en mente, las cosas son mucho más fáciles y eso no siempre significa que tu círculo será con quien logres esos objetivos. Tom Brady aprendió eso cuando Lawyer Milloy dejó a los Patriots y Rodney Harrison tomó su lugar.

Milloy tenía los mismos objetivos, pero Bill Belichick veía que para el grupo de jugadores y el objetivo que era volver a levantar el Vince Lombardi, era mejor mantener a Harrison. Lawyer se fue a un rival divisional, los Buffalo Bills, o sea, que Tom Brady vería a su amigo dos veces en la temporada, como rival.

La primera llegaría de inmediato, en la semana 1 y no sería nada bueno para los Patriots, pues no hicieron ningún punto, perdieron y Tom Brady lanzó cuatro intercepciones. Lawyer Milloy tendría un partidazo y los ojos del mundo estaban sobre la decisión de Bill Belichick.

Después de algunas derrotas, los Patriots comenzaron a trabajar en lo que realmente eran, un equipo. Sin importar amistades, hermandades y demás, comenzaron a entrenar como grupo y con el objetivo marcado. Las cosas se comenzaban a dar para Patriots, Tom Brady, Rodney Harrison y la franquicia.

Tom Brady enfrentaba a su máximo rival… Peyton Manning

Para ser el mejor, se le tiene que ganar a los mejores y Tom Brady sabía que para ser el mejor tenía que enfrentarse a Peyton Manning y los Colts. Pero donde algunos veían un partido de temporada regular, Bill Belichick y Brady veían algo más.

Pues el ganador no se llevaría el Vince Lombardi ni nada por el estilo, pero sí se aseguraban una gran ventaja a futuro, que no todos tenían en mente y cuando Tom Brady vio eso, supo que estaba en la misma página que su entrenador.

Ganarle a los Colts no sólo significaba vencer a Peyton Manning, sino asegurarse que en postemporada verlo en casa y no es la casa de Peyton. Por eso el duelo, no era uno cualquiera de la temporada regular, sino tenía muchas implicaciones. Vencieron a Manning con una actuación sublime de Tom Brady y Rodney Harrison.

Bill Belichick tendría razón, pues se volvieron a medir contra los Colts, esta vez en el juego de campeonato de la AFC, pero en el Gillette Stadium y con el clima que no le favorecía a Manning, acostumbrado a jugar dentro de un domo. Volvieron a maniatar a los Potros y se ganaron el derecho a estar en el Super Bowl.

La mente obsesa de Bill Belichick el arma secreta que ayudó a Tom Brady

Antes de jugar el Super Bowl y ganarle por segunda ocasión a Peyton Manning, la oportunidad de venganza llegó para los Patriots. Pues tenían una cuenta pendiente con los Bills y en el último juego de temporada regular se la cobraron.

Pero hubo algo antes de ese enfrentamiento que hizo que Tom Brady saliera al campo a comerse a Buffalo. Brady menciona que existen muchos buenos jugadores, pero que nadie les ayuda a crecer, a centrarse y a estar enfocado, Bill Belichick fue eso para él.

Le mostró facetas del juego que sólo Belichick podía ver y eso hizo que él también las viera de la misma manera. Una de ellas funcionó para vencer a los Bills y por aplastante marcador. Tom Brady había tomado esa mente estratégica de Bill para llevarla al campo.

Creció como jugador y entendió que el futbol situacional era mucho más efectivo y como si de hacer planas en la escuela. Tom Brady se repitió una y mil veces cada escenario que pudiera suceder en cualquier partido de la NFL, ahí radica su talento inigualable.

El juego de campeonato y el segundo en la carrera de Tom Brady

El Super Bowl es en febrero y en aquella temporada de 2003, los Patriots habían conseguido algo difícil de lograr para un equipo. Desde el mes de noviembre, ningún equipo se había puesto en ventaja ante los Pat’s, pero los Panthers lograron hacerlo en el partido más importante.

Rodney Harrison fue muy importante en el encuentro, pues puso a Jake Del Homme en jaque varias veces junto a toda la defensiva de los Patriots. Desafortunadamente para él, tuvo que salir del partido por una fractura en su mano, pero el trabajo ya estaba hecho.

A falta de algunos segundos y con el partido empatado, Tom Brady logró poner nuevamente a Adam Vinatieri en rango de gol de campo. Vinatieri no fallaría y su gol de campo, le significaría el segundo Super Bowl para Bill Belichick y Tom Brady.