“La historia detrás del éxito”: Una entrevista con Gotham Chopra, creador de Man in the Arena: Tom Brady

La carrera de Tom Brady es una de esas que vale la pena estudiar de todas las formas posibles, porque estamos hablando de uno de los mejores deportistas en la historia. Su amigo Gotham Chopra tomó la decisión de contar la historia que pocos conocemos.

Gotham Chopra es un director de Boston que ha colaborado con grandes deportistas en distintos proyectos. Kobe Bryant, Michael Stahan, Stpehen Curry y por supuesto con el GOAT de GOATS, Tom Brady. Pero no sólo hablar de su éxito en Super Bowls -aunque también fracasos-.

En Sopitas.com tuvimos la oportunidad de entrevistar a Gotham Chopra sobre la creación de Man in the Arena: Tom Brady, una serie que retrata todos los aspectos que no conocemos de los 10 Super Bowl’s que el QB jugó con Patriots y con Buccaneers.

Pero no fue nada sencillo para Gotham Chopra, porque capturar la esencia de Tom Brady, le llevó años de confianza y una relación cercana con el mariscal de campo. Ambos tienen una productora en conjunto llamada Religion of Sports, en la que también forma parte Michael Stahan, ex jugador de los Giants.

“Toma tiempo. Es una relación en la que yo conocí a Tom Brady en 2015 y comenzamos a conocernos en otros proyectos y fue una construcción de confianza y una amistad, como contador de historia quería ir más allá que sólo decir que estuvo en 10 Super Bowl’s o sus récords. ¿Cuál es la historia detrás?, ¿qué piezas hay?, ¿cuál es el componente de todo este éxito?“, dijo en entrevista.

Y sí, todos -fans o no de Tom Brady- conocemos las victorias y las derrotas del QB en tantos Super Bowl’s que ha disputado, pero poco conocemos la parte de atrás, incluso los comentarios de los co protagonistas de aquellos partidos o temporadas, pero gracias a Gotham Chopra podemos tener una perspectiva.

¿Qué motivo a Gotham Chopra para crear Man in the Arena: Tom Brady?

Nación en Boston y creció en Nueva Inglaterra, así que tiene el gen de los Patriots en la sangre y mucho antes de que Tom Brady irrumpiera en la escena del equipo. Cuando comenzó a conocer al QB, tuvo la oportunidad de preguntarle sobre su éxito y la historia detrás de.

Ese fue la mayor motivación para Gotham Chopra al crear Man in the Arena: Tom Brady. “Siempre fui un admirador desde lejos, pero comencé a conocerlo en 2015, trabajamos juntos en 2017 y tuve la oportunidad de preguntarle sobre su éxito y la historia detrás. ¿Cómo sucedió?“, nos mencionó en entrevista.

“Creo que lo interesante acerca de Tom Brady, es que continua haciéndolo, está tratando de que produzca el episodio 11 y para él, empezó a disfrutar retroceder y ver cómo sucedió en 2002 o 2004, que pueda aplicar ahora mismo“, agregó.

¿Cuál fue la mayor dificultad al crear Man in the Arena: Tom Brady?

Para nadie fue fácil el tema de la pandemia y mucho menos para Gotham Chopra y todo el equipo encargado de realizar la serie de 10 capítulos. Se enfrentó a muchos cambios en logística y demás, pero al final, eso también le ayudó a concebir esta serie.

“La pandemia, la cambiante naturaleza de todo a nuestro alrededor y adaptarse a las circunstancias. Esto empezó en 2019 y fue evolucionar cada vez porque teníamos que adaptarnos a cómo capturaríamos el contenido, cómo haríamos las entrevistas y cómo haríamos para viajar. Ese fue el mayor reto, pero como en otras cosas las mejoró por el tiempo y el proceso creativo porque ahora tienes cosas específicas que puedes o no hacer que forzar la creatividad para operar“, nos mencionó sobre el problema de COVID-19 que aqueja al mundo.

¿Fan de los Patriots de toda la vida o amigo de Tom Brady?

Esta temporada 2021 de la NFL, poco se podía pensar en la posibilidad de que Tom Brady y los Buccaneers se enfrentarán a los Patriots en un Super Bowl. Sinceramente, más por el tema de los Pat’s y un futuro incierto, pero con el paso de las semanas, es posible,

Patriots han entrado en una seguidilla de partidos ganados que lo han convertido en uno de los mejores equipos de la Conferencia Americana y con altas posibilidades de ser uno de los que llegue al Super Bowl y de Tom Brady, no se puede decir nada más, la postemporada es su casa y es dueño y señor.

Gotham Chopra como fan de toda la vida de los Patriots y amigo personal de Tom Brady, ¿A quién elegiría en un potencial enfrentamiento?: “Sería algo muy difícil para mí. No pensé que fuera posible hasta las últimas semanas en las que mostraron que posiblemente sean los mejores equipos de la liga“, nos dijo.

“Diría que es como ir a una cena con tus padres divorciados. Posiblemente quisiera que se acabara lo antes posible. Me he convertido en un gran amigo de Tom y sería muy difícil ir en contra de él y sé lo mucho que significa para él, también“, agregó Gotham Chopra.