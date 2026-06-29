Lo que necesitas saber: Japón y Brasil juegan en la vida real en el Mundial 2026 en Houston

Brasil y Japón jugarán en los Dieciseisavos de Final del Mundial y esto inevitablemente ha desencadenado varias publicaciones que recuerdan el duelo entre estas dos selecciones en los Súper Campeones, en la inauguración del Mundial del 2002, pero la serie no nos da un resultado debido a que finaliza justo cuando comienza el partido.

Brasil y Japón se enfrentaron varias veces en las diferentes versiones de Súper Campeones y te contamos cómo quedaron.

Japón vs Brasil en ls Super Campeones

Brasil vs Japón en los Super Campeones

La versión más popular es ‘Super Campeones: Road to 2002’, que enfrenta a Japón y Brasil en el estadio de Yokohama. Esta versión fue impulsada por la marca que patrocina actualmente a la Selección Mexicana, previo al Mundial de Corea-Japón 2002, de modo que vemos a Oliver Atom con zapatos Predator, además del famoso balón Fevernova.

Brasil se presenta a este juego con Rivao, Santana y Pepe, dirigidos por Roberto Zedinho y todo queda en suspenso ya que el final de esta serie es el inicio del partido.

Brasil en los Súper Campeones

La verdadera historia del Brasil vs Japón en Super Campeones

Sin embargo, los Super Campeones tienen varias versiones y películas, de modo que no es el único duelo entre Brasil y Japón.

En la versión Battle of World Youth, la misma en el que sale Ricardo Espadas, el personaje inspirado en Jorge Campos, Japón y Brasil disputan la final del torneo, en la cual se describe un partido sumamente intenso y hasta sangriento.

El juego termina empatado 2-2 tras cumplirse el tiempo regular y en tiempo extra Oliver Atom (o Tsubasa) marca el gol del triunfo y con el que Japón se consagra como Campeón del Mundo.

Japón le gana a Brasil en los Super Campeones

Brasil y Japón también jugaron en Estados Unidos

También hay otra versión algo rara sobre un cuadrangular que se juega en Estados Unidos, en concreto en Memorial Colisuem de Los Ángeles, donde Japón enfrenta primero a Estados Unidos y después enfrenta a un combinado sudamericano compuesto por Brasil y Argentina, que es dirigido por Roberto Zedinho.

Super Campeones en el Memorial Coliseum

El equipo sudamericano juega con uniforme de Brasil y éste de hecho tiene la bandera braiseleña. Este juego termina con un triunfo de Japón 2-1 también con un gol de Oliver Atom en los últimos minutos.

Así que si bien la versión ‘Road to 2002’ no nos arroja un resultado, estas otras dos versiones indica que Japón vence a Brasil. ¿Se replicará en la vida real en el Mundial del 2026?