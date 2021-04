Históricos y modernos: Estos son los complejos deportivos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

¡Contamos los días para el inicio! Así como nosotros, los complejos deportivos en los que se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 están listos para recibir a los atletas y aficionados que vivieron la incertidumbre de la espera.

El evento multideportivo quedó aplazado por la pandemia de coronavirus, pero arrancará el 23 de julio de 2021. Sus competencias emocionarán al mundo entero, así que hoy te contaremos un poco sobre algunas de las sedes de los eventos.

Estadio Olímpico

Este inmueble era el Estadio Nacional de Tokio y funcionó como sede principal en los Juegos Olímpicos de 1964. Sufrió una reconstrucción total para la justa de 2020 y albergará las ceremonias de apertura y clausura.

Las pruebas de atletismo, así como los partidos de futbol, se llevarán a cabo en su pista y cancha. La capacidad en sus gradas llega a 68 mil personas, pero seguramente el número se reducirá como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Centro Acuático de Tokio

Capacidad para 15 mil personas, que se reducirá a 5 mil, alojará los eventos de natación, clavados y natación artística. Este es uno de los complejos deportivos de Tokio 2020 que tuvo que retrasar su inauguración.

Tras 7 meses de espera, se presentaron la piscina principal de 10 carriles y la piscina secundaria para clavados; ambas cuentan con suelo y paredes móviles.

Una de las primeras atletas en disfrutar estas instalaciones es Rikako Ikee, quien superó la leucemia, ya clasificó a los Juegos Olímpicos y es una gran de las principales promesas de la natación para el país anfitrión.

EL CENTRO ACUÁTICO DE TOKIO 🇯🇵 Revive la inauguración de nuestra sede de natación y aprende todo lo que tienes que saber sobre esta instalación acuática de vanguardia. 💦 Arquitectura, sustentabilidad y acción en la pileta. 👏 Entérate más👉https://t.co/Wr0vRVQGPa#Tokyo2020 pic.twitter.com/5Z62Qiiq26 — #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) October 26, 2020

Canal Sea Forest

Probablemente este sea uno de los complejos deportivos de Tokio 2020 que más conecta con la naturaleza… o algo así. Esta sede se ubica en una isla artificial, que después de la justa permitirá que el público en general practique deportes acuáticos.

Su capacidad en realidad es para 14 mil personas, pero las medidas sanitarias provocarán que esta se reduzca a 2 mil. Sus instalaciones están cerca de la bahía de Tokio, sólo separadas por presas.

Este lugar alojará las competencias de piragüismo y remo. Además, presume accesibilidad para cualquier persona, pues hay accesos y adaptaciones para aquellos que necesitan usar sillas de ruedas, carriolas, muletas e incluso compañía de perros guía.

Ariake Arena

Su construcción comenzó en marzo de 2016 y culminó en diciembre de 2019; cuenta con un techo de paneles solares. En su interior se llevarán a cabo los eventos de voleibol y baloncesto en silla de ruedas en los Juegos Paralímpicos.

El proyecto requirió una inversión de 37 billones de yenes, que equivalen a aproximadamente 240 mil dólares. Después de Tokio 2020, este inmueble fungirá como centro deportivo y cultural.

Nippon Budokan

Se trata de una arena para artes marciales con techo en curva, que pretende simular el monte Fuji. Fue construida para los Juegos Olímpicos de 1964 y desde entonces, ha alojado todo tipo de eventos.

El 30 de junio de 1966, este inmueble recibió a The Beatles. Se trató del primero de 5 conciertos ante 10 mil personas, que disfrutaron de canciones como “I Wanna Be Your Man”, “Day Tripper” y “Paperback Writer”.

Otros artistas o bandas que se han presentado en este escenario son Led Zeppelin, Carlos Santana, Kiss y The Carpenters. Además, Muhammad Ali enfrentó ahí a Antonio Inoki en 1976.

Por otra parte, Nippon Budokan también es centro de reunión para conmemorar ciertas fechas. Cada 15 de agosto, aquí se celebra una ceremonia en memoria de los fallecidos en la Segunda Guerra Mundial.