Vaya noticia la que se dio en relación a Paola Longoria y el tema que viene arrastrando desde hace tiempo con la Comisión Nacional del Deporte (Conade). La raquetbolista alzó la voz cuando la comisión se negó a darles recursos para el Mundial de la especialidad y ahora parece que se la están cobrando.

Resulta que la Conade negó el apoyo a Paola Longoria y otros atletas más para el Mundial de Raquetbol (el cual por cierto ganó la propia Paola), bajo el argumento de que ella y otros miembros de la Federación no habían comprobado adecuadamente gastos bastante elevados.

Bueno, Ana Guevara y compañía no se quedaron ahí pues ahora se dio la noticia de que se emprendió una demanda. Sí, la Conade interpuso una demanda contra Paola Longoria por los mencionados gastos no comprobados.

De acuerdo con Reforma, el organismo encabezado por Ana Guevara presentó una demanda civil el pasado 29 de agosto. La denuncia se presentó por 1.6 millones de pesos más intereses, cantidad que se acusa no fue comprobada por la raquetbolista entre 2015 y 2018.

Cuando vino el escándalo de que la Conade no apoyaría a la Federación Mexicana de Raquetbol para el Mundial, la propia Paola Longoria aseguró que sí entregó los comprobantes de esos gastos, sin embargo, señala que por los cambios en la administración la Comisión los perdió.

“Es una tristeza ver que al Raquetbol no se le apoye, es un deporte que le ha dado grandes satisfacciones a México. Hoy veíamos el comunicado de CONADE, no se nos da el apoyo por las comprobaciones y es un tema que no vamos a acabar. Mis compañeros y yo hemos llevado los comprobantes en mano, nos los habían recibido, y por alguna razón se perdieron”.

Dijo en entrevista para ABC antes del Mundial de Raquetbol