Estas son las sedes confirmadas para la Copa Oro 2021

La Copa Oro regresa en este 2021 y ya no sabemos si reír o llorar, y no por la selección mexicana, que normalmente es de lo mejorcito del torneo, sino por la calidad de algunos de los partidos que distan mucho de un certamen de alta categoría.

10 de julio será la fecha en que comience la décimo sexta edición de la Copa Oro y terminará el 1 de agosto. Para esta edición se contará con 13 selecciones confirmadas que buscarán llegar a la final, 12 son de centro y Norteamérica, mientras que Qatar, invitado al torneo, participará por Asia.

Restan 3 lugares para la Copa Oro y se mantiene la fase de clasificación para llegar al torneo oficial, pero eso no significa que ya tengamos la fase de grupos ya definida, pues los 3 lugares restantes entraron en el bombo cuatro y sus lugares ya están definidos.

Lo importante de todo esto, es que por fin pudimos conocer las sedes que albergarán a la Copa Oro 2021 y serán 9 los estadios en los que se jugarán los partidos y en 4 ciudades diferentes que son Texas, Kansas, Florida y Arizona.

BBVA Stadium en Houston, Children’s Mercy Park en Kansas, Cotton Bowl en Dallas, Exploria Stadium en Orlando, NRG Stadium también en Houston, Q2 Stadium en Austin, State Farm Stadium de Glendale y finalmente el Toyota Stadium en Frisco son los escenarios para la Copa Oro.

El camino a la gloria está marcado 🙌

Todos querrán llegar a la Final de la #CopaOro21 🏆

¿Quiénes serán? 🤔https://t.co/kBxxKi28Dj

The road to glory has been drawn 🙌

Everyone wants to get to the #GoldCup21 Final 🏆 #ThisisOurs

Who will it be? 🤔 pic.twitter.com/Sj2oozyaAY

— Gold Cup (@GoldCup) April 22, 2021