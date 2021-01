Estos son los 10 partidos confirmados para la Selección Mexicana en 2021

La Selección Mexicana tuvo un 2020 limitado por la pendemia del coronavirus, sin embargo el 2021 viene cargado, tanto con juegos amistosos como oficiales en la distinguida zona de Concacaf.

El conjunto mexicano cerrará la Concacaf Nations League, además de jugar la Copa Oro y arrancar la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022 con un nuevo formato, con más partidos y más opciones de calificar a la Copa del Mundo.

De esta manera, el calendario de la Selección Mexicana tendrá pocas opciones para enfrentar a equipos fuera de la Concacaf, hablando de la Selección Mayor, pues el Tri Sub 23 también tendrá actividad rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Marzo: Concacaf Nations League y amistoso

El partido confirmado para la Selección Mexicana en el arranque del año es en Europa, en la ciudad de Cardiff, ante Gales, el 27 de marzo.

Queda por definir las fechas para el cierre de la Concacaf Nations League, la cual se jugaría en una ciudad de Estados Unidos en el mes de marzo. Tomando en cuenta que la Fecha FIFA inicia el día 22, el Tri podría dejarle el partido de la Semifinal contra Costa Rica al Tri Sub 23 y en caso de calificar a la Final, también sería la Selección Preolímpica la encargada de disputarla.

27de marzo

Gales vs México (Amistoso): Azteca 7 y TUDN

Fecha por definir

México vs Costa Rica (Concacaf Nations League): Azteca y TUDN

Junio: Inicia el Octagonal Final

El verano marcará el inicio del camino rumbo a Qatar 2022. Para este Mundial la Concacaf cuenta con tres pases directos y uno al repechaje. Hasta el momento hay cinco de ocho calificados: México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Jamaica.

Fechas por definir

México vs Jamaica (Octagonal Final): Azteca 7 y TUDN

México vs rival por confirmar (Octagonal Final): Azteca 7 y TUDN

Julio-Agosto: Copa Oro para la Selección Mexicana

Para estas fecha ya sabremos que lo sucedió con la Selección Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Tokio, en caso de avanzar. También estarán por terminar la Eurocopa y la Copa América, así que nada le robará la atención a la Copa Oro.

México enfrentará a El Salvador, Curazao y un rival aún por conocer. Hasta el momento no se ha confirmado las fechas de cada uno de los partidos.

Fechas por confirmar

México vs Curazao (10 de julio): Azteca 7 y TUDN

México vs El Salvador (14 de julio: Azteca 7 y TUDN

México vs rival por definir (18 de julio): Azteca 7 y TUDN

Cierre del año con eliminatorias para el Tri

Tanto las Fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre tendrán partidos para el Tri en la eliminatoria mundialista. Los juegos están aún pendientes de fechas.

Septiembre

México vs rival por confirmar (Octagonal Final): Azteca 7 y TUDN

Octubre

Estados Unidos vs México (Octagonal Final): Azteca 7 y TUDN

Noviembre

México vs Costa Rica (Octagonal Final): Azteca 7 y TUDN