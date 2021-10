Conoce la maldición de la bata Versace en los peleadores de box y MMA

En los deportes son muy comunes las llamadas “cábalas”, aquellas cosas o acciones que te atraen suerte para tus competencias. Muchos peleadores optaron por usar una bata en especial de la marca Versace y se ha convertido en una auténtica maldición.

Existen algunas maldiciones dentro de los deportes, la más famosa es la denominada “Maldición Madden“, en la que los jugadores que aparecían en la portada del videojuego, en la temporada siguiente, tenían pésimas campañas o lesiones que los afectaron.

Obviamente dentro de la “Maldición Madden” hubo sus excepciones, algunos jugadores rompieron dicha maldición. Pues en el mundo de los deportes de contacto, nació una nueva maldición de ese estilo, que ha atacado a cuatro de cinco peleadores.

Contendientes del mundo del boxeo y de las artes marciales mixtas se han visto afectados por esta nueva maldición con una bata de la marca Versace (que adivinarán, no es nada barata) y que al momento tiene una efectividad del 80%.

Personajes como Conor McGregor, Jorge Masvidal e Israel Adesanya en las artes marciales mixtas y Billy Joe Saunders y Tyson Fury han sido algunos de los peleadores que se han enfrentado a la “Maldición de la bata Versace”.

De estos cinco peleadores que han usado esta bata (el mismo modelo de bata, por cierto), cuatro han perdido sus encuentros y sólo el campeón mundial del CMB ha podido acabar con la “Maldición de la bata Versace”, pero los demás han visto la lona y hasta un posible retiro han enfrentado.

Conor McGregor fue de los primeros en usarla y si siguen de cerca la carrera de MMA del irlandés, pueden adivinar que no ha tenido éxito en sus últimas dos peleas. Un nocaut y una pierna rota han sido sus últimos dos finales en la UFC.

Jorge Masvidal también la usó y corrió la misma suerte que el irlandés. La “Maldición de la bata Versace” atacó de nuevo. Pues Masvidal fue brutalmente noqueado por Kamaru Usman en el UFC, en una pelea por el título welter.

Israel Adesanya fue la siguiente víctima de la “Maldición de la bata Versace”. Llegaba como campeón mundial invicto de la UFC en el peso mediano y retaba al campeón semipesado de la UFC. Su final no fue tan devastador como los anteriores, pero Adesanya conoció por primera vez una derrota.

El siguiente en la lista es del mundo del boxeo, Billy Joe Saunders usó dicha prenda antes de su pelea contra ‘Canelo’ Álvarez y sabemos que el resultado no fue satisfactorio para el púgil británico. El mexicano le destrozó el ojo y lo dejó al borde del retiro.

Sólo el “Gipsy King” ha podido vencer a la “Maldición de la bata Versace” y fue ésta sábado 9 de octubre cuando defendió su cetro de los pesos pesados de la CMB. Destrozó con un poderoso nocaut a Deontay Wilder y puso fin (momentáneamente) a dicha maldición que se puso sobre cuatro de los mejores peleadores del mundo.

Your Twitter-exclusive Gypsy King Cam 👀

📍@Tyson_Fury arrives to TR headquarters with his WBC gold. pic.twitter.com/hC3uAzzTDN

— Top Rank Boxing (@trboxing) October 4, 2021