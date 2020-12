El partido Everton vs Manchester City por Premier League estaba programado para hoy 28 de diciembre a las 2:00pm tiempo del centro de México, pero no se llevará a cabo debido a que el City presentó nuevos casos positivos de COVID-19, recordemos que el 25 de diciembre ya habían reportado 4 casos de esta enfermedad.

En un comunicado, el Manchester City anunció que con la seguridad de la burbuja comprometida con estos nuevos casos positivos, existía el riesgo de propagar el virus entre jugadores, cuerpo técnico y staff; por lo que se tendría que posponer el duelo ante el Everton por la fecha 16 de la liga inglesa.

NEWS | This evening’s game at Everton has been postponed.

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re https://t.co/ZLnMhyIloa

— Manchester City (@ManCity) December 28, 2020