Lo que necesitas saber: Muchos de estos cracks tendrán su revancha en el Mundial con la participación de más equipos en la Copa del Mundo

La Eurocopa 2024 será en Alemania, por lo que los teutones ya tienen su boleto asegurado. El resto de los países, afrontaron una clasificación bastante complicada y no todos pueden llegar a disputar el torneo.

Europa es el continente más grande del mundo y la Eurocopa 2024 sólo tienen 23 cupos -sin contar a Alemania, por supuesto- para los 53 países que se aventaron toda la ronda de clasificación.

Así que, la UEFA decidió armar tres grupos de seis países y siete de cinco para que los mejores pudieran clasificar a la edición 17 del torneo europeo más importante a nivel de selecciones.

El trofeo de la Eurocopa 2024 – Foto: Getty Images

Los que ya tienen su boleto a la Eurocopa 2024

De momento, son diez los clasificados oficialmente a la Eurocopa 2024 y son: Alemania (anfitrión), Bélgica, Francia, Portugal, España, Escocia, Turquía, Austria, Hungría e Inglaterra.

En la fecha FIFA del 16 al 22 de noviembre, puede que se finiquiten algunos lugares de otras selecciones, pero tendremos que esperar hasta la última jornada de la ronda de grupos para conocer a todos los que tienen lugar.

Romelu anda encendido en las clasificatorias para la Euro – Foto: Getty Images

¿Qué nos dice esto? Bueno, que los clasificados tienen mucho talento y cracks que son capaces de definir partidos, pero también, que están rodeados de otros jugadorazos que hacen más fácil la chamba.

Peeeeeeeeero, también está la otra cara de la moneda. Existen algunas estrellas que aunque se rifan como pocos, pero no están rodeados de gran talento como otros.

Los jugadorazos que no estarán en la Euro 2024

Los Vikingos sin torneo

Pueden ser varios equipos a los que se les pueda considerar vikingos, pero nos referimos a Suecia. Desde que se fue Zlatan Ibrahimovic, la cosa no pinta nada bien para ellos.

Tienen uno que otro jugador que está en los mejores equipos de Europa, pero que no ha logrado hacer que exploten en conjunto o que si quiera funcionen como equipo.

Dejan Kulusevski, Alexander Isak y Emil Forsberg son grandes futbolistas, pero que no podremos disfrutar de su talento en la Eurocopa 2024.

Los suecos no estarán en la euro 2024 – Foto: Getty Images

Una Eurocopa 2024 sin Erling Haaland y Martin Odegaard

Fue segundo lugar en la votación por el Balón de Oro, es uno de los futbolistas más grandes de la actualidad y lamentablemente, no puede jugar grandes torneos.

Es algo verdaderamente lamentable, porque un crack de su calidad merece jugar grandes torneos, pero pos no se puede del todo y la Eurocopa 2024 se pierde a una gran estrella.

La cosa es que no todo es Haaland en Noruega, porque Martin Odegaard es otro de los futbolistas que no podrá estar en la justa europea y en uno de sus mejores momentos de rendimiento.

Haaland no calificó con la Eurocopa – Foto: Getty Images

Khivicha Kvaratskhelia tampoco irá

Es uno de los hombres más desequilibrantes del futbol y su talento fue capaz de romper la sequía del Napoli sin campeonato en la Serie A, con esas credenciales es suficiente.

El único de sus problemas es que juega para Georgia y aunque no tiene mal equipo, no le alcanza para competir con las grandes potencias del futbol europeo y por eso no estará en Eurocopa 2024.

Kvaratskhelia no cumplirá su sueño de llevar a Georgia a un torneo importante – Foto: Getty Images

