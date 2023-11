Euro 2024: Qué selecciones calificaron al repechaje, por qué y cómo se juega

Lo que necesitas saber: El repechaje para la Euro 2024 no se arma a raíz de las eliminatorias, sino de la Nations League. Califican 12 selecciones y tres consiguen boleto a la Eurocopa

12 selecciones jugarán el repechaje para la Eurocopa 2024 mismas que salieron de la Nations League. Ojo con eso porque no hablamos de los terceros lugares de la fase de grupos de las eliminatorias (primero y segundo de cada grupo calificaron directo), sino de las selecciones que terminaron en primer lugar de grupo en la Nations League y no se clasificaron en las eliminatorias.

Cómo se jugará el repechaje de la Euro 2024 / Foto: Getty

¿Cómo se armó el repechaje de la Euro 2024 y qué tiene que ver la Nations League?

La UEFA Nations League se juega con 4 ligas (A, B, C y D según su posición en el ranking de UEFA). En cada liga hay cuatro grupos. Los 12 primeros lugares de grupo de las ligas A, B y C tienen lugar asegurado en el repechaje de la Euro 2024.

Esto es, las selecciones que terminaron primeras de grupo en Nations League tenían dos opciones para calificar a la Euro 2024: a través de las eliminatorias o a través del repechaje. En caso de calificar a la Eurocopa en las eliminatorias, su lugar en el repechaje fue tomado por la selección mejor ubicada en el ranking de la misma Nations League.

Los ganadores de grupo de la Nations League fueron España, Croacia, Italia y Países Bajos en la Liga A. Israel, Bosnia, Serbia y Escocia en la Liga B; y Georgia, Grecia, Turquía y Kazajistán en la Liga C.

Listo el repechaje de la Euro 2024 / Foto: Getty

De esas selecciones España, Croacia, Italia y Países Bajos de la Liga A; Serbia y Escocia de la Liga B; y Turquía de la Liga C, calificaron directo a la Euro 2024 en eliminatorias. Por eso otra selección no calificada de su misma liga en la Nations League toma su lugar.

Es decir, nos olvidamos de los puntos hechos en las eliminatorias, sólo cuenta lo que hicieron en la Nations League.

Estonia, única selección en el repechaje de la Euro 2024 que llegó desde la Liga D

El caso de Estonia es muy particular, por ejemplo. Fueron últimos de grupo en las eliminatorias, pero estarán en el repechaje porque fueron la mejor selección en el ranking de la Liga D, cosa que no les daría boleto ni al repechaje.

Sucede que como la mayoría de la Liga A calificaron directo en las eliminatorias, no alcanzaron a sobrar 4 selecciones de esa liga para estar en el repechaje. Por eso Estonia obtuvo un lugar como mejor rankeado de la Liga D.

Suena muy complicado, y sabes qué, lo es. La UEFA implementó esto desde la pasada Euro y desde entonces fue polémico.

Así se jugará el repechaje de la Euro 2024 / Foto: Getty

Las selecciones calificadas al repechaje de la Euro 2024

En fin, estas son las 12 selecciones calificadas al repechaje para buscar los últimos tres boletos a la Euro 2024:

Polonia

Gales

Israel

Bosnia Herzegovina

Finlandia

Ucrania

Islandia

Georgia

Grecia

Kazajistán

Luxemburgo

Estonia

Cómo se jugará el repechaje de la Euro 2024 / Foto: Getty

¿Y cómo se juega el repechaje?

Esas 12 selecciones se dividen en tres rutas (A, B y C) con cuatro selecciones cada una. En cada ruta se juegan dos semifinales el 21 de marzo de 2024 y una final el 26 de marzo; el ganador de cada ruta califica a la Euro 2024. La transmisión de estos partidos va por SKY Sports.

El repechaje para la Euro 2024 se jugará así:

Ruta C: Georgia vs Luxemburgo – Grecia vs Kazajistán

Ruta B: Israel/Ucrania vs Islandia – Bosnia Herzegovina vs Finlandia/Ucrania

Ruta A: Polonia vs Estonia – Gales vs Finlandia/Ucrania/Islandia

“Se hará un sorteo el 23 de noviembre para definir al anfitrión de cada ruta y si ese sorteo asigna a Finlandia en la ruta B, como equipo mejor clasificado jugaría contra Bosnia y Herzegovina, y cualquiera entre Ucrania o Islandia jugarían en la Ruta B contra Israel, el mejor clasificado. Si Ucrania e Islandia son asignadas a la Ruta B, Ucrania, equipo mejor clasificado, jugaría contra Bosnia y Herzegovina, e Islandia contra Israel“, señala la UEFA.

Cómo se jugará el repechaje de la Euro 2024 / Foto: Getty

Lo dicho, todo un revoltijo, pero por acá te diremos en su momento cómo queda ya el repechaje cuando se haga el sorteo.

