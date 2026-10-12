Lo que necesitas saber: Al menos 13 personas fallecieron en los ataques en el aeropuerto de Riad

Cristiano Ronaldo protagonizó un momento sumamente especial para Arabia con un simbolismo poderoso, y es que después del partido en el que su equipo, Al-Nassr, venciera 3-1 al Neftchi Fergana, de Uzbekistán, pidió una especie de bufanda árabe con la cual se dirigió a sus aficionados.

El partido correspondiente a la Champions League asiática se retrasó algunos minutos debido a una alerta emitida por Protección Civil, tras una alerta por ataques de Yemen a Riad, la capital árabe.

En días pasados se dieron a conocer imágenes de ataques en el aeropuerto de Riad, los cuales dejaron 13 personas fallecidas y 300 heridas. Los ataques han sido apuntados hacia las tropas huties.

WARNING: GRAPHIC CONTENT CCTV released by Saudi Arabia shows the moment of an attack on Riyadh’s international airport that killed 13 people and wounded more than 300 on October 10 https://t.co/LaUvBDyQHe — Reuters (@Reuters) October 12, 2026

El estadio del Al-Nassr se encuentra en la ciudad de Riad, a unos 35 kilómetros del aeropuerto.

La muestra de apoyo en un acto lleno de simbolismos de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo marcó dos goles en el triunfo del Al-Nassr y tras finalizar el juego se dirigió con el resto del equipo a una de las cabeceras del estadio, donde pidió que le acercaran una especie de bufanda con el color de la bandera de Arabia.

El gesto de Cristiano Ronaldo ha sido considerado como un acto de solidaridad con el pueblo árabe tras los ataques en Riad.

Cristiano Ronaldo después del partido del Al-Nassr

“La superestrella del Al Nassr una vez más mostró su cariño por Arabia Saudita, solicitando una bufanda saudí, levantándola en alto y luego luciendo orgullosamente con ella en un momento que reflejó su fuerte conexión con el Reino y su pueblo”, publicó la Gazzetta Saudí.

Previamente, a Cristiano Ronaldo se le vio besando un símbolo en la playera del Al-Nassr, que conjuga espadas cruzadas y una palmera, el cual es un emblema nacional del Reino de Arabia Saudita que tiene como significado el equilibrio entre la protección, la justicia y la prosperidad.

For Cristiano Ronaldo to kiss the Al-Nassr badge and cry shows how much this club means to him. Maybe he has found peace, love, and appreciation in Saudi Arabia, while deep down, he still misses Portugal, his homeland. Sometimes, emotions speak louder than words. — Jonathan (@Jonathanslh7) October 12, 2026

Arabia no cancela eventos deportivos pese al conflicto en Medio Oriente

Pese a los últimos ataques en Riad, Arabia mantiene en pie los planes de sus eventos deportivos, entre ellos la pelea entre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Christian Mbilli, el próximo 31 de octubre.

Foto: Mexsport

Semanas después, el 18 y 19 de diciembre, está presupuestado el inicio de la temporada de Fórmula E, en el circuito de Jeddah. La categoría, a través de su cofundador, Alberto Longo, manifestó que tiene un protocolo, el cual indica que si no se logra hacer la carrera en esa fecha, ésta se recorrería al mes de abril de 2027.