Cristiano Ronaldo, el atleta que escapa del declive futbolístico

Cuando decimos el nombre Cristiano Ronaldo, hablamos de uno de los mejores jugadores en la historia del futbol mundial y el delantero más grande del deporte -sus números lo avalan-. Y como los buenos vinos, pasan los años y CR7 no parece que disminuirá su rendimiento.

Alex Ferguson es uno de los mejores directores técnicos en la historia del futbol y duró tanto tiempo en el Manchester United, que vio a algunos de los mejores futbolistas de la historia, así que, llamar su atención no es nada sencillo, pero Cristiano lo logró.

Desde su etapa de juvenil en el Sporting de Lisboa, llamó la atención de Sir Alex Ferguson y no pasó mucho tiempo para que el portugués llegara a la plantilla del Manchester United en 2003. Pero algo que caracterizó a Cristiano desde el inicio de su carrera es la seguridad en sí mismo.

Nunca dudó de su calidad y de todo lo que podría lograr en el futbol, nunca se vio intimidado por los grandes nombres con los que compartió cancha como Rud Van Nistelrooy, Paul Scholes, Ryan Giggs, Wayne Rooney y demás estrellas.

La mentalidad de Cristiano Ronaldo, es simplemente envidiable, pues sin importar cuán bueno fuera, siempre se empujaba mentalmente para conseguir más y más dentro del terreno de juego, además, su estado físico es algo que detalladamente cuida a la perfección.

No por nada, en el 2021 sigue siendo uno de los delanteros más rentables del futbol, pues su trayectoria con la Juventus es más que favorable. Tuvo 134 partidos y en esos partidos, tiene 123 goles y asistencias sumadas, de acuerdo a números de Transfermrkt.

Mentalidad que llevó al éxito a Cristiano Ronaldo

Muchas veces Cristiano Ronaldo demostró lo que podría ser para algunas malas actitudes dentro del campo, pero la verdad es que cuando se puso en la cabeza la meta de triunfar y las cosas no salían de la manera en que buscaba, la frustración se hacía presente.

Hemos visto llorar a Cristiano Ronaldo, como aquella final en la Champions League de 2008 en la que falló el penal en la tanda definitiva. Aunque ganó el trofeo, CR7 siempre buscó brillar más que cualquier otro, por eso es que buscaba ser protagonista a toda costa.

Criticado mucho tiempo y poco entendido, su mentalidad con la máxima exposición que tuvo cuando jugaba en el Real Madrid. Su rivalidad con Messi, deportivamente hablando siempre existió y algunos medios de comunicación trataron de llevar esto al terreno de la disputa.

Messi, en una imagen de persona bonachona y hasta por momentos humilde, fue visto por su afición y algunos medios como el bueno. Mientras que, a Cristiano Ronaldo, su contraparte, como el ególatra y villano que quería opacar la luz del argentino.

Pero lejos estaba de querer que se extinguiera el juego de Messi, sin duda alguna, la presencia del argentino en la vida cercana de Cristiano potenció más y más su juego, su mentalidad y sus ganas de ganar -más de las que ya tenía-.

No por nada, se convirtió en poco tiempo en el histórico goleador del Real Madrid, en todas las competiciones y ganó 4 Champions League en 5 años, siendo fundamental en todas las finales en las que estuvo. Pero además de su mentalidad, fue su disciplina casi germánica en su alimentación.

Estado físico impecable

No es fácil mantener una carrera deportiva al más alto nivel durante mucho tiempo, la gravedad nos dice que todo lo que sube tiene que bajar, pero parece que se olvidó de Cristiano Ronaldo, porque su nivel no ha bajado y no tiene intención de que así sea.

El portugués sabe que para estar vigente en el mercado actual del futbol se necesita mucho sacrificio de muchas cosas y no es reciente que lo haya entendido, pues desde hace ya mucho tiempo se dedica a cuidar su cuerpo como un templo y lo ha logrado.

Dieta sumamente rigurosa sin refrescos -y ahí ya nos mató a varios- y una rutina de ejercicio que no cualquier podría llevar, han sido sólo algunas de las cosas que Cristiano Ronaldo ha tenido que hacer para mantenerse durante tanto tiempo como uno de los mejores.

Posiblemente, su precio en el mercado ya no sea el más alto, por diferentes factores, pero su rendimiento es incalculable, pues los equipos en los que ha estado, sin importar la edad, están más que felices de tener al delantero en sus filas.

¿Cuándo vendrá el declive de Cristiano Ronaldo? Una pregunta que muchos se han hecho, principalmente sus detractores y que no hay fecha para responder, pues mantiene su cuerpo como si fuera un juvenil de 20 años y las lesiones han respetado su carrera, en gran parte porque se cuida demasiado.

Manchester United regresa a uno de los mejores jugadores del mundo y aunque ya está más cerca de los 40´s, en su campo tendrá a un jugador con una mentalidad, un hambre, disciplina y todo lo necesario para seguir triunfando en un futuro cercano.