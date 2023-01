"No es el fin de mi carrera": Las palabras de Cristiano Ronaldo en su presentación con el Al-Nassr

Ahora sí, que empiece la aventura: Cristiano Rolando fue presentado oficialmente como refuerzo del Al-Nassr de Arabia Saudita en un evento espectacular. Acompañado por Georgina Rodríguez y sus hijos, el exjugador del Manchester United se encontró con la afición del equipo por primera vez.

Y eso no es todo; el ‘Comandante’ mandó un mensaje muy claro entre todos los rumores sobre un posible retiro del futbol. Cristiano aclaró que jugar en Arabia no es sinónimo de terminar su carrera profesional o de que solo se preocupa por el dinero, así que advierte que va por más campeonatos y reconocimientos.

Las primeras declaraciones de CR7 en Arabia

El ambiente en Mrsool Park fue espectacular desde las horas previas a la presentación. Los fans que abarrotaron las gradas tuvieron que esperar un buen rato para ver a Cristiano, ya que antes de salir a la cancha ofreció una conferencia de prensa.

En ella, CR7 habló sobre los motivos que lo llevaron a firmar con el Al-Nassr, sus metas de romper todos los récords posibles y especialmente, el momento en el que se encuentra. El portugués lo tiene claro: no firmó contrato para retirarse.

“El mundo del fútbol está muy avanzado, la liga es muy competitiva y estoy contento de estar aquí. Tengo ganas de jugar, incluso mañana si el entrenador me da la oportunidad. No me preocupa lo que diga la gente, hoy en día el futbol ha evolucionado y es muy competitivo. No es el final de mi carrera.

“He roto todos los récords en Europa y quiero hacerlo también aquí. He venido aquí para ganar. Quiero disfrutar y sonreír todos juntos aquí en el Al-Nassr“, declaró Cristiano Ronaldo acompañado por el DT Rudi García.

Getty Images

Asimismo, Cristiano explicó que uno de sus objetivos fuera de lo deportivo es cambiar la perspectiva que se tiene sobre Arabia Saudita. Eso sí, aseguró que su familia lo apoya por completo y que también sus hijos están orgullosos de este nuevo paso en su carrera.

“Quiero transmitir una visión diferente del país y del futbol aquí, y por eso he aceptado este reto. Es una gran oportunidad, no sólo en el futbol, de cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones. Muchos clubes de Australia, Estados Unidos, Portugal intentaron ficharme“, agregó. Para finalizar, el famoso ‘siiiiiuuuuhhh’ se escuchó en la sala de conferencias.

The press room directs Cristiano Ronaldo’s iconic ‘SIUUUUU’ at him. ?? pic.twitter.com/GL2tri4Bdi — Football Daily (@footballdaily) January 3, 2023

Getty Images

El gran momento: La afición se rindió ante Cristiano Ronaldo

Una vez que pasaron los cuestionamientos, Cristiano Ronaldo se quitó el traje y la corbata para ponerse el uniforme del Al-Nassr. El inmueble se iluminó cuando la leyenda portuguesa saltó a la cancha y los gritos crearon un momento muy especial para recibirle.

“Ronaldo, Ronaldo“, gritaron miles desde la tribuna como uno solo. Cristiano apenas pudo saludar y luego se tomó fotos, saludó a algunos niños; por si fuera poco, emocionó todavía más a la gente al lanzarles balones autografiados.

https://www.youtube.com/watch?v=UbhdTHY3-fQ