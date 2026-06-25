Lo que necesitas saber: El rival de México en dieciseisavos será uno de los ocho mejores terceros, de un total de 495 combinaciones

Seguro ya te enteraste de que el primer criterio de desempate en el Mundial 2026 es el resultado directo entre los equipos empatados. Pero obviamente eso solo aplica para selecciones que se hayan enfrentado entre sí … ¿Cómo le hacemos entonces para elegir a los mejores terceros?

Justo queremos contarte cuál es el criterio de desempate en el Mundial 2026 en lo que respecta a la tabla de terceros lugares, de donde ocho selecciones se sumarán a dieciseisavos y el resto se irán a casa.

Copa Mundial de la FIFA / Foto: Mexsport

El criterio de desempate para sacar a los mejores terceros del Mundial 2026

El resultado directo es muy útil porque define las cosas más rápido, como México que ya tiene seguro el primer lugar de grupo y no depende de la diferencia de goles con Corea.

Pero como los terceros lugares no juegan entre ellos, se tienen que aplicar los demás criterios de desempate que estableció la FIFA para el Mundial 2026.

¿Cuáles son esos criterios? Va la lista en el orden que se aplican:

puntos diferencia de goles goles a favor fair play (tarjetas amarillas y rojas) posición en el ranking FIFA (el último antes del Mundial que puedes encontrar AQUÍ))

Foto: @fifaworldcup (Instagram)

Así va la tabla de terceros lugares al momento en el Mundial 2026

Con base en esos criterios de desempate, te dejamos la tabla de terceros lugares al momento. Considera que con cada partido esta clasificación puede cambiar, precisamente porque como la diferencia de goles es el primer criterio, toda anotación puede alterar el panorama.

Bosnia y Herzegovina | 4 puntos, -1 en diferencia de goles, 5 goles a favor Suecia | 3 puntos, 0 en diferencia de goles, 6 goles a favor Croacia | 3 puntos, -1 en diferencia de goles Corea del Sur | 3 puntos, -1 en diferencia de goles, 2 goles a favor Argelia | 3 puntos, -2 en diferencia de goles, 2 goles a favor (supera a Paraguay por fair play) Paraguay | 3 puntos, -2 en diferencia de goles, 2 goles a favor Escocia | 3 puntos, -3 en diferencia de goles, 1 gol a favor Cabo Verde | 2 puntos, 0 en diferencia de goles, 2 goles a favor Bélgica | 2 puntos, 0 en diferencia de goles, 1 gol a favor RD del Congo | 1 punto, -1 en diferencia de goles, gol a favor Ecuador | 1 punto, -1 en diferencia de goles, 0 goles a favor Senegal | 0 puntos, -3 en diferencia de goles

Foto: @fifaworldcup (Instagram)

¿Quién será el rival de México en dieciseisavos?

Existen un total de 495 posibles combinaciones de los ocho mejores terceros lugares, por lo que está imposible descifrar al rival de México por ahora. Sin embargo, es un hecho que la Selección enfrentará al tercer lugar del grupo C, E, F, H o I.

Y según la combinación que se está dando con la tabla de terceros mostrada antes, el elegido por ahora sería el tercer lugar del Grupo C, que en este momento es nada menos que Escocia.