Lo que necesitas saber:

El rival de México en dieciseisavos será uno de los ocho mejores terceros, de un total de 495 combinaciones

Seguro ya te enteraste de que el primer criterio de desempate en el Mundial 2026 es el resultado directo entre los equipos empatados. Pero obviamente eso solo aplica para selecciones que se hayan enfrentado entre sí… ¿Cómo le hacemos entonces para elegir a los mejores terceros?

Justo queremos contarte cuál es el criterio de desempate en el Mundial 2026 en lo que respecta a la tabla de terceros lugares, de donde ocho selecciones se sumarán a dieciseisavos y el resto se irán a casa.

dieciseisavos del Mundial 2026
Copa Mundial de la FIFA / Foto: Mexsport

El criterio de desempate para sacar a los mejores terceros del Mundial 2026

El resultado directo es muy útil porque define las cosas más rápido, como México que ya tiene seguro el primer lugar de grupo y no depende de la diferencia de goles con Corea.

Pero como los terceros lugares no juegan entre ellos, se tienen que aplicar los demás criterios de desempate que estableció la FIFA para el Mundial 2026.

¿Cuáles son esos criterios? Va la lista en el orden que se aplican:

  1. puntos
  2. diferencia de goles
  3. goles a favor
  4. fair play (tarjetas amarillas y rojas)
  5. posición en el ranking FIFA (el último antes del Mundial que puedes encontrar AQUÍ))
criterio de desempate para definir a los mejores terceros del Mundial 2026
Foto: @fifaworldcup (Instagram)

Así va la tabla de terceros lugares al momento en el Mundial 2026

Con base en esos criterios de desempate, te dejamos la tabla de terceros lugares al momento. Considera que con cada partido esta clasificación puede cambiar, precisamente porque como la diferencia de goles es el primer criterio, toda anotación puede alterar el panorama.

  1. Bosnia y Herzegovina | 4 puntos, -1 en diferencia de goles, 5 goles a favor
  2. Suecia | 3 puntos, 0 en diferencia de goles, 6 goles a favor
  3. Croacia | 3 puntos, -1 en diferencia de goles
  4. Corea del Sur | 3 puntos, -1 en diferencia de goles, 2 goles a favor
  5. Argelia | 3 puntos, -2 en diferencia de goles, 2 goles a favor (supera a Paraguay por fair play)
  6. Paraguay | 3 puntos, -2 en diferencia de goles, 2 goles a favor
  7. Escocia | 3 puntos, -3 en diferencia de goles, 1 gol a favor
  8. Cabo Verde | 2 puntos, 0 en diferencia de goles, 2 goles a favor
  9. Bélgica | 2 puntos, 0 en diferencia de goles, 1 gol a favor
  10. RD del Congo | 1 punto, -1 en diferencia de goles, gol a favor
  11. Ecuador | 1 punto, -1 en diferencia de goles, 0 goles a favor
  12. Senegal | 0 puntos, -3 en diferencia de goles
criterio de desempate para definir a los mejores terceros del Mundial 2026
Foto: @fifaworldcup (Instagram)

¿Quién será el rival de México en dieciseisavos?

Existen un total de 495 posibles combinaciones de los ocho mejores terceros lugares, por lo que está imposible descifrar al rival de México por ahora. Sin embargo, es un hecho que la Selección enfrentará al tercer lugar del grupo C, E, F, H o I.

Y según la combinación que se está dando con la tabla de terceros mostrada antes, el elegido por ahora sería el tercer lugar del Grupo C, que en este momento es nada menos que Escocia.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

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Egresado y eternamente agradecido con la FCPyS de la UNAM. Veo deportes como si me pagaran por ello (sí me pagan por ello) y tengo la fortuna de escribir de todos los temas que me interesan, intrigan...

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