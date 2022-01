La crítica de Jamie Murray al Australian Open por Djokovic y la vacuna COVID: “A mí no me darían exención”

Lo que parecía una edición como cualquier otra del Australian Open ya está envuelta de polémica a poco menos de dos semanas del inicio. Los organizadores dieron a conocer que Novak Djokovic podrá jugar el primer Gran Slam del año sin revelar si se vacunó o no contra el COVID… un privilegio con el que no todos cuentan.

Y lo peor del caso no es eso, sino que el serbio se declaró antivacunas desde hace varios meses y de acuerdo con la ATP y otros organismos, ese requerimiento es obligatorio para participar en los torneos. Para acabarla de amolar, la contradicción supera la lógica y provocó todo un escándalo en redes sociales.

La tenista rusa Natalia Vikhlyantseva se vacunó con las dos dosis de la vacuna Sputnik V, que todavía no es aprobada en la Unión Europea y otras zonas del mundo como Australia. En consecuencia, la número 134 de la WTA quedó fuera del Australian Open y es una firme prueba de la desigualdad en el mismo torneo por lo que las críticas no tardaron.

Jamie Murray no cree que el Australian Open le hubiese dado la misma exención médica

Una de las primeras figuras del tenis que criticó al Australian Open fue Jamie Murray. Hermano de Andy y actual número 19 en el ranking de dobles de la ATP, respondió a los cuestionamientos sobre el tema en una conferencia de prensa y consideró que el trato para él no habría sido el mismo que recibió Djokovic.

“No sé qué decir, la verdad. Creo que si hubiera sido yo el que no está vacunado no me habrían dado una exención médica. Qué bueno por él que consiguió que le dieran el permiso para venir a Australia a competir. Esa es la situación“

Liam Brody también participó en esa conferencia y agregó su propia opinión hacia lo hecho por el Australian Open: “Al final tenemos que confiar en que hay una razón válida para esa exención. Es todo lo que podemos decir“, dijo entre risas.

Preguntan al tenista Jamie Murray qué opina de que Djokovic pueda jugar sin estar vacunado: “Creo que si fuese yo el que no estuviese vacunado, no me habrían dado una exención médica”. El británico Liam Broady se parte de risa pic.twitter.com/7gjRfpuu8x — El HuffPost (@ElHuffPost) January 4, 2022

Mientras tanto, el resto de los tenistas se prepara para el Australian Open con cubrebocas y otras medidas en su llegada a este país. Naomi Osaka, McKenzie McDonald y otros jugadores ya viajaron sin problema alguno.