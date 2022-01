“Él sí, ella no”: Novak Djokovic jugará el Australian Open por excepción, mientras dejan fuera a jugadora vacunada

Cuando se acerca el mes de enero, sabemos que el mundo del tenis tendrá uno de sus Grand Slams del año, el primero de los cuatro. El Australian Open está a punto de arrancar, pero al igual que el mundo entero, el tema de COVID-19 sigue dando de qué hablar y hasta Novak Djokovic se vio involucrado.

‘Nole’ es el actual campeón defensor del Australian Open, pero había mencionado que no estaba seguro si estaría en el torneo debido a las preocupaciones sobre las reglas de la cuarentena en Australia, peeeeeeeero, la cosa es que para Novak Djokovic hubo una excepción.

Aunque no se conoce su estado de vacunación, Novak Djokovic sí participará en el Australian Open. ¿O sea, cómo? Sí, aunque se bien conocido que no apoya el tema de la vacunación contra el COVID-19, aun así recibió una exención médica por parte del torneo para participar.

“Pasé un tiempo de calidad fantástico con mis seres queridos durante las vacaciones y hoy me dirijo a Australia con un permiso de exención. Vamos 2022“, fueron las declaraciones de ‘Nole’ en su cuenta de Instagram sobre su participación en el Australian Open.

Desde la organización del Australian Open, emitieron un comunicado este martes y dice así: “Djokovic solicitó una exención médica que fue otorgada luego de un riguroso proceso de revisión que involucró a dos paneles independientes de expertos médicos. Uno de ellos fue el Panel de Revisión de Exenciones Médicas Independientes designado por el Departamento de Salud de Victoria. Evaluaron todas las solicitudes para ver si cumplían con las pautas del Grupo Asesor Técnico Australiano sobre Inmunización“, dijo el comunicado.

¿Qué está pasando en el Australian Open con ‘Nole’ y el resto de los vacunados?

Sabiendo que Novak Djokovic estará para defender su título del Australian Open, se podría pensar que el resto de los tenistas que no anuncian su estado de vacunación, también podrían estar, pero no es así, incluso atletas con doble dosis de vacunas, no podrán estar.

Es el caso de Natalia Vikhlyantseva, que no podrá competir en el Australian Open debido a que tiene doble dosis de la vacuna Sputnik, una no autorizada por Australia. La polémica la genera esta decisión de una atleta con doble dosis, no estará, pero el campeón que no ha dado a conocer si se vacunó o no, sí.

“Desafortunadamente, no participaré en el evento Australian Open de este año. Estoy muy contento con el nivel de tenis que mostré en los últimos eventos y deseo jugar en (torneo) pero el Sputnik aún no está verificado. ¡Buena suerte a todos los participantes y al equipo de AO, que siempre hacían eventos increíbles!“, comentó Natalia Vikhlyantseva en sus redes sociales.