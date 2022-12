"Pesadilla, Brasil está fuera": Las críticas de la prensa brasileña tras la eliminación de Qatar 2022

Sorpresas y más sorpresas. El Mundial de Qatar 2022 ha tenido varios resultados que rompieron las quinielas y los cuartos de final comenzaron con la eliminación de Brasil a manos de Croacia; los penales cardiacos y un Dominik Livakovic brillante, terminaron con el sueño sudamericano.

Por supuesto, los argentinos están celebrando con todo esta eliminación. No obstante, los ánimos están que hierven entre la prensa brasileña contra la ‘Canarinha’ y las críticas comienzan a publicarse después de consumarse el fracaso.

¿Qué se dice en Brasil ya con la certeza de volver a casa con las manos vacías? Algunos le tiran con todo a la selección; otros, no coinciden y defienden a Tite bajo el argumento de que el equipo no merecía ser eliminado porque fue superior… Spoiler alert, amigos: el futbol no es de merecimientos.

Getty Images

prensa tras la caída de Brasil ante Croacia

Apenas unos minutos después de que Croacia eliminara a Brasil, comenzaron a circulas fuertes publicaciones entre la prensa sudamericana. Globo remarca que hubo varias equivocaciones; sin embargo, la principal estuvo en tiempos extra.

“¿Brasil cometió muchos errores, falló ocasiones claras, dos de ellas con Neymar quien luego estuvo brillante. No fue decisivo porque la selección cometió un error fatal. Permitió el contragolpe de Croacia. ¿Cómo permitir un gol en contraataque cuando estás ganando y faltan 5 minutos para el final de la prórroga?“.

Captura de pantalla

ESPN no se quedó atrás y señaló especialmente el trabajo de Lucas Paquetá en el ataque.

“El número 7 no pudo desempeñar ninguna de las funciones que le fueron asignadas. Desaparecido en el primer tiempo, estuvo distante de Casemiro y no pudo ayudar a dar salida al balón. En la recta final estuvo más cerca de Richarlison, casi como segundo delantero, pero desaprovechó buenas oportunidades para anotar“.

Foto: Getty Images

Por su parte, Julio Gomes de uol defiende que Brasil no merecía volver a casa. “Fue una mala actuación en muchos aspectos, tácticos y físicos. Pero no fue en términos de resiliencia, esfuerzo, entrega“, redactó. Aún así, agregó un par de críticas muy puntuales hacia Tite por lo hecho en Qatar 2022.

“Tengo dos críticas importantes a Tite y me siento cómodo haciéndolas ahora, porque las he estado haciendo desde antes de que comenzara la Copa del Mundo. Primero, estaba tan obsesionado con el escenario ‘estoy perdiendo y necesito obtener el resultado’ que terminó omitiendo el escenario ‘estoy ganando y necesito aferrarme a él’.

“Hoy no fue Fred quien debió entrar para sostener el resultado y no fue Paquetá quien debió irse. La segunda crítica: el sistema estático con dos extremos abiertos. Podría funcionar, habría momentos mejores y peores para usarlo. Hoy no era el día. Croacia controló el ritmo del juego en el mediocampo“.