La verdad es que esto si no lo veíamos venir… Jaime Ordiales se fue de Cruz Azul para convertirse en director de Selecciones Nacionales de la FMF, pero con todo y eso, la actualdad celeste no lo dejó salir por la puerta grande.

Cuesta creerlo porque muchas veces desde fuera todo parece miel sobre hojuelas al interior de un equipo de futbol, pero todo apunta a que Jaime Ordiales no era santo de la devoción de nadie en La Noria.

Foto: MexSport

Jesús Corona está feliz con la salida de Jaime Ordiales

Al menos no lo era para Jesús Corona ni para Pablo Aguilar, dos piezas clave del título con el que Cruz Azul puso fin a su histórica sequía de 23 años sin ser campeón de la Liga MX.

Resulta que Chuy se aventó fuertes declaraciones pues mostró felicidad por eso de que Jaime Ordiales ya no está en La Máquina. Según palabras que dio en entrevista para TUDN, ahora en Cruz Azul el ambiente está mucho mejor gracias a su partida. Hasta le agradeció al presidentre de la FMF por llevárselo.

Foto: MexSport

“Afortunadamente se lo llevó Yon de Luisa (a Jaime Ordiales), agradecerle a Yon que se lo haya llevado, porque uno ahora está muy tranquilo aquí, trabajando muy a gusto”.

El portero celeste también habría comentado que fue un error dejar ir a jugadores que fueron esenciales para ganar la novena, como Adrián Aldrete y Pablo Aguilar.

Pablo Aguilar no quiere ni hablar de él

Y es que hablando de Pablo Aguilar, poco antes de que Jesús Corona dijera lo anterior, él también habló fuerte sobre Jaime Ordiales. Podríamos echarnos otro párrafo tratando de resumirlo, pero mejor te dejamos las palabras que dio en entrevista para W Deportes.

Foto: MexSport

“Es una persona de la que no me gustaría hablar; no me gusta hablar de las personas falsas”, fue su respuesta cuando le preguntaron sobre el hoy director de selecciones nacionales. Igual mencionó que cuando estaba Juan Reynoso aún como DT todo estaba listo para renovar con La Máquina, pero tras su salida, eso se vino abajo.

¡Traz! Pues así las cosas en La Noria… como que toma sentido que el Cruz Azul haya pasado de la gloria al infierno en tan poco tiempo, ¿no?