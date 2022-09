La historia de Giovani dos Santos se ha convertido en algo más que extraño. Lleva mucho tiempo sin jugar desde su salida del América por la puerta de atrás. pero a pesar de eso, el mexicano habría rechazado algunas ofertas para volver a las canchas.

Sé que suena difícil de creer, pero Gio habría rechazado al menos dos ofertas para volver al futbol profesional. Una de ellas habría sido para jugar de nuevo en la Liga MX, de donde como ya dijimos, no salió muy bien parado tras su paso gris en las águilas.

Fue en abril del 2021 cuando el mayor de los dos Santos disputó su último partido con la playera del América. Un año después la pregunta de qué había sido de él rondaba por todos lados pues nadie tenía idea de cuál sería se futuro.

Se supo poco después que ni América ni el Inter Miami se interesaron en darle otra oportunidad, pero él seguía entrenando y tratando de mantenerse en forma por si se presentaba alguna opción de regresar al profesionalismo.

Es por eso que reiteramos lo extraño que suena que haya rechazado algunas opciones. De acuerdo con el periodista Francisco Arredondo, la primera fue de parte de un equipo de Arabia Saudita.

Lo sabemos, como que la idea de irse a vivir a Arabia no se antoja mucho, pero en el caso de Giovani dos Santos parecía una buena oportunidad de retomar la carrera y ganar mucho dinero (mucho). Se reportó que le pagarían hasta 2 millones de dólares por temporada durante tres años de contrato.

El mismo periodista contó que dicha oferta se dio incluso antes de que se le viera entrenando nuevamente en las instalaciones de Coapa. La respuesta del jugador habría sido un rotundo no.

La segunda y más reciente fue la que te mencionaba en la Liga MX. Fue de nada menos que de parte del Mazatlán, pero a diferencia de la otra oferta de Arabia, acá ni siquiera hubo un no… simplemente “no pasó nada”.

Según palabras de Gabriel Caballero, actual timonel de los cañoneros, él ni siquiera habló con Giovani dos Santos porque nunca hubo un acercamiento ni intencion de que el mexicano llegara al club.

“… surgió de una posibilidad que hubo donde la directiva me planteó la opción. Se le hizo una propuesta, pero después no pasó nada. La directiva le hizo una propuesta y a lo mejor no fue la que le interesó. No pasó nada y no se ha vuelto a hablar del tema“.

Dijo en entrevista para En Cancha Mx