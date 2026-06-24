Lo que necesitas saber: Croacia sumó su primera victoria en el Mundial 2026.

Croacia sumó su primera victoria en el Mundial 2026. Un gol de Ante Budimir fue suficiente para derrotar a Panamá, que sumó su quinta derrota en Copas Mundiales y hasta ahora, no han podido sumar ese anhelado punto.

¿Lo mejor de todo? Luka Modric pudo celebrar de la mejor manera sus 200 partidos con la Selección de Croacia. Lukita es una de esas figuras que colgará los botines después de la Copa del Mundo, así que hay que disfrutar de cada uno de sus partidos.

¿Qué necesita Croacia para clasificar a los 16vos del Mundial 2026?

Después de la victoria sobre Panamá, Croacia llegó a 3 puntos. El problema es que Inglaterra y Ghana comparten la cima con 4 unidades. En pocas palabras, si quiere avanzar la ronda de 16vos y evitar una sorpresa, debe ganarle sí o sí a Ghana.

Grupo L

Inglaterra: 4 puntos

Ghana: 4 puntos

Croacia: 3 puntos

Panamá: 0 puntos

Foto: Mexsport

Un partido que no será nada fácil. Las ‘estrellas negras’ (le apodan así a Ghana por la estrella en su bandera, no piensen mal), ya derrotaron a Panamá y le arrancaron un empate a Inglaterra; algo que los croatas no pudieron hacer.

Croacia vs Ghana

Sábado 27 de junio, 15:00 hrs

Los ghaneses también van a salir a buscar su boleto a la siguiente ronda. En caso de un empate entre ambos, Croacia llegaría a 4 puntos y podría aspirar a colarse entre los mejores terceros. (acá les explicamos cómo funciona).

Panamá llegará a la última jornada ya sin oportunidad de clasificar a ningún lado. Sus cero puntos más el resto de resultados de sus rivales, los deja sin oportunidad de pelear por un lugar en los 16vos de final.