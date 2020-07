Todo lo que tienes que saber del caso Marlins y el brote de coronavirus en la MLB

La MLB recién está regresando y los problemas no dejan de surgir. Esta semana se ha presentado un brote de coronavirus que amenaza toda la temporada, pues los Miami Marlins suman ya alrededor de 17 casos positivos, por lo que sus juegos de esta semana han sido cancelados, se está a la espera de conocer los nuevos resultados de las pruebas que se hicieron y como es un caso complejo, trataremos de contarte paso a paso lo que ha sucedido.

La MLB creó un protocolo de sanidad muy extenso con el fin de tratar de prevenir el coronavirus y en caso de presentarse, como ya pasó este día, combatirlo sin riesgo de que se expanda entre todos los equipos.

Afortunadamente para la MLB, los Miami Marlins son el único equipo que presenta casos de coronavirus, el resto de la liga está bien y puede jugar con normalidad pero las autoridades de las grandes ligas no pueden tomarse esto a la ligera, pues en cualquier momento podría empeorar.

De acuerdo a distintos reportes, como el de ‘ESPN’, este brote de coronavirus inició en el último juego de pretemporada de los Miami Marlins, en el juego del miércoles pasado ante los Braves.

Where did the Marlins’ outbreak begin & how does MLB prevent this in the future? @JesseRogersESPN says there’s been a lot of discussion surrounding the team’s flight from Atlanta to Philadelphia.

Se dice que cuando los Marlins jugaron en Atlanta contra los Braves pudieron contraer el coronavirus, siendo que los síntomas no se presentaron al instante pero todo estalló este fin de semana.

Este domingo, tras su duelo ante los Phillies de Philadelphia, el equipo de los Marlins reportó un total de 4 casos de coronavirus, siendo algo que sorprendió a la MLB pero que no generó gran impacto… de momento.

Los personajes de este equipo fueron aislados y separados inmediatamente del resto del equipo una vez que se obtuvieron las pruebas positivas pero como era obvio, estuvieron en contacto con muchas personas, por lo que se realizaron nuevas pruebas.

Este lunes se realizó una nueva ronda de pruebas a los jugadores, coaches y staff del equipo donde los resultados fueron perjudiciales para todos. 8 jugadores y 2 personas del staff salieron positivas a coronavirus, dejando al equipo ‘endeble’ previo a su partido ante los Phillies.

El equipo comenzó su cuarentena en Philadelphia, la clubhouse que utilizaron fue desinfectada en un par de ocasiones para no poner en riesgo a los Yankees, que la utilizarían para sus juegos en dicha ciudad pero esto derivó en un nuevo problema para la MLB y los Marlins.

Tras darse el anuncio de que los Marlins tenían 17 casos de coronavirus y sospecha del mismo en otros elementos del equipo, cancelaron su juego del día ante los Orioles pero no sólo eso, sino que los Yankees también fueron afectados.

El equipo de New York se negó a viajar a Philadelphia tras los casos de coronavirus en los Marlins, por lo que su juego ante los Phillies también fue pospuesto.

El equipo de Miami registró un par de positivos más este día. Los Marlins entendieron que ante el brote de coronavirus, obligarlos a jugar sería algo irresponsable de su parte, por lo que lanzaron un comunicado la noche del lunes dejando claro que no iban a exponer a nadie.

Ahora, tras este hecho, se anunció que los Marlins han pospuesto todos sus partidos de esta semana, hasta el próximo domingo, con el fin de que los infectados de coronavirus se recuperen, además de realizar nuevas pruebas al resto del equipo y tratar de evitar que esto se haga más grande.

Los Marlins tenían programados juegos ante los Orioles toda esta semana: martes, miércoles y jueves, además de que se enfrentarían a los Nationals el jueves y el domingo pero todos han sido pospuestos.

Washington Nationals players voted against going to Miami to this weekend following the Marlins’ COVID-19 outbreak, sources confirm to ESPN. The league, as @Ken_Rosenthal said, will make the ultimate determination, but hard to see it going against the will of the players.

— Jeff Passan (@JeffPassan) July 28, 2020