Cronología de una rivalidad: ¿Cómo surgió la mala sangre entre ‘Canelo’ Álvarez y Caleb Plant?

No es raro que una pelea de boxeo termine en una enemistad de época. Mucho influye el tipo de peleadores, hay algunos a los que les gusta calentar a sus rivales con declaraciones y más, pero éste no es el caso: ‘Canelo’ Álvarez y Caleb Plant no se quieren y tampoco lo ocultan.

Estos dos peleadores han llegado a un punto muy fuerte dentro de su pelea, porque la enemistad que se ha generado se puede palpar cuando los juntan para alguna conferencia o promoción, de hecho, fue en una conferencia donde todo comenzó.

No había habido guerras de declaraciones ni ninguno había tratado de humillar al otro en entrevistas. Simplemente sucedió, en una fracción de segundos, ya se habían enganchado con algunas palabras en un careo y comenzó la rivalidad.

Posterior a ese primer enfrentamiento, porque lo fue y no dejó bien parado a Caleb Plant, se vinieron las guerras de declaraciones y fue ahí donde ‘Canelo’ Álvarez mencionó que la pelea ya no era sólo por los campeonatos, sino que tomaba tintes personales.

¿Cómo comenzó la rivalidad entre ‘Canelo’ Álvarez y Caleb Plant?

19 de agosto de 2021

La pelea se anuncia para el 6 de noviembre, después de unas negociaciones rápidas, la pelea entre ambos se confirma por los títulos súper medianos de la AMB, OMB, CMB y FIB; tres de ellos del mexicano y uno de Caleb Plant.

No eran unos desconocidos el uno para el otro, desde que ‘Canelo’ Álvarez comenzó a buscar todos los títulos súper medianos, sabía que tendría que llegar hasta el estadounidense y el norteamericano, también sabía que cruzaría camino con el boxeador mexicano.

22 de septiembre 2022

El primer agarrón se dio en una conferencia de prensa. Ambos peleadores se encararon para la foto y se salieron de control. ‘Canelo’ Álvarez empujó a Caleb Plant, éste contestó con un intento de golpe, que el mexicano esquivó y sí le dio una especie de palmada en la cara.

Finalmente, la conferencia siguió en pie y Caleb Plant mostraba un pequeño corte después del altercado y ‘Canelo’ salía limpio de primer enfrentamiento. Así comenzaría una rivalidad que culminaría en mala sangre entre ambos.

20 de octubre 2021

‘Canelo’ Álvarez da unas declaraciones que incendiaria más la rivalidad. Después de enfrentarse en la conferencia de prensa, el mexicano reveló que Caleb Plant le había dicho algunas cosas sobre su familia, razón por la que Saúl empezó con el empujón.

Plant trató de defenderse unos días más tarde diciendo que nunca hablaría mal de la madre de otro peleador, porque desafortunadamente él ya perdió a su madre por lo que sabe que son temas delicados, pero la guerra ya estaba hecha.

Álvarez le mandaba una declaración a Caleb Plant, la pelea era personal y pocas veces hemos visto al mexicano decir esas palabras, por lo que la fiereza con la que ha entrenado estas últimas semanas antes del combate, sólo demuestran que tienen razón, va por la cabeza de su rival.

13 de octubre 2021

Si alguien confía en su talento y calidad, ese es ‘Canelo’ Álvarez y sabe de todo su poder. No tiene reparo en decir que acabará con Plant sencillamente y hasta se atrevió a dar el round en el que lo terminaría.

Saúl Álvarez dijo a los medios de comunicación que sería una pelea sencilla, que terminaría con el estadounidense antes del round 8, pronosticaba una victoria segura y aunque Caleb no respondió, estas palabras de ‘Canelo’ no le habrán sentado tan bien como se pudiera pensar porque considera que no es rival tan fácil como el mexicano piensa.

3 de noviembre

Unos días antes de la pelea, ambos boxeadores ya estaban en Las Vegas y tenían un compromiso para los medios de comunicación y una conferencia de prensa, en donde ya no los dejaron frente a frente.

Alejados de las declaraciones sobre una enemistad, se dedicaron a decir lo que significaba ser campeón indiscutido de una división de peso en el box, en eso se centraron. La enemistad sigue y no se detendrá, aún faltan algunos eventos entre ambos incluidas más conferencias de prensa y el pesaje oficial, en la que se volverán a ver las caras frente a frente y promete que sacarán chispas.

6 de noviembre