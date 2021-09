¡’Canelo’ Álvarez y Caleb Plant se agarran a golpes en conferencia de prensa!

Falta ya casi NADA para que Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Caleb Plant se vean las caras arriba de un ring, peeeeeeero pues qué creen, que este par ya anda muy valentonado desde los primeros careos promocionales de la contienda y no es para menos, pues se pelean ser el mejor boxeador super mediano del mundo. Ahí nomás…

6 de noviembre está pactado el combate entre ‘Canelo’ Álvarez y Caleb Plant, pero este 21 de septiembre se realizó la primera conferencia de prensa para hacer la promoción del combate entre ambos boxeadores y arrancó calientita entre los púgiles. Ahora sí se puso de a peso, gente.

Aún no comenzaba la conferencia de prensa y teníamos el primer cara a cara, se dijeron de todo… hasta que ‘Canelo’ Álvarez empujó a su rival bien macizo, y obvio no, las cosas no se quedarían así, porque Caleb Plant se le acercaría y una vez en la distancia correcta, el estadounidense soltó un golpe.

‘Canelo’ Álvarez con una agilidad felina, se quitó el golpe demostrándole a su rival que reflejos los tiene y trató de asestar un golpe también, pero llegaron elementos de seguridad y parte de los equipos de los boxeadores para separarlos. Buuuu… que diga, sí sí, mejor esperemos a la pelea.

De primera instancia y tras el altercado, parecía que Caleb Plant tenía un corte en su pómulo derecho, peeeeeeeeero, no se habló nada de eso en la conferencia de prensa, así que no será motivo para que se posponga la pelea o haya algo de consideración.

¿Qué se dijeron ‘Canelo’ Álvarez y Caleb Plant en conferencia de prensa?

Los ánimos se calmaron, por lo menos un poco para poder comenzar con el evento programado. Caleb Plant fue el primero en subir a dar sus declaraciones y adelantó que quiere demostrarle a los que no confían en él para la pelea contra ‘Canelo’ Álvarez, que están equivocados.

“Sólo hay una cosa mejor que demostrar que la gente tiene razón y es demostrar que la gente está equivocada. Y he venido haciendo eso toda mi vida. De donde yo vengo no hay comunidad de boxeo, no hay otros profesionales a quienes admirar para poder decir: ‘Si eél puede hacerlo, yo puedo hacerlo’. Esto es lo que necesito para hacer el trabajo, tengo esto (apuntando a su cabeza) y tengo esto (apuntando al corazón). Yo no hago esto para ser famoso, para buscar atención porque desde que empezamos sólo somos mi papá y yo. Nadie creía en nosotros, nadie pensaba que estaríamos aquí hoy“, dijo Caleb Plant.

Pero, ‘Canelo’ fue claro y directo en su oportunidad al microfono: “Yo sólo quiero decir algo. No estás a mi nivel y lo vas a ver el 6 de noviembre. Lo vas a saber, te lo prometo“, mencionó Álvarez mirando directamente a su oponente.

Pero el mexicano también tendría algunas palabras para el pueblo mexicano: “Para mí es historia, es historia para México, para todos en mi equipo y poder ser el mejor peleador mexicano indiscutido, es genial para mi carrera“. Tiene la oportunidad, en caso de ganar, de ostentar todos los títulos de la división super mediano en el boxeo.

Si quieren ver el momento exacto del agarrón, pónganle en el 5:45, ¡tremeeeendo empujón del Canelo!