Reportan que rival de Cruz Azul en Concachampions anunció que no viajará a México April 11th, 1:52pm

Cruz Azul podría certificar el pase a los Cuartos de Final de la Concachampions sin jugar la vuelta de los Octavos contra el modesto Arcahaie de Haití, con el que empató sin goles en el partido de ida.

El conjunto caribeño debería jugar el próximo martes contra el equipo cementero para definir qué club avanza a la siguiente instancia, sin embargo, podría no presentarse al cotejo debido a que no cuenta con el presupuesto para realizar el viaje a la Ciudad de México.

De acuerdo con el periodista, David Medrano, el Arcahaie ya comunicó a la Concacaf que no cuenta con los recursos para viajar a México. “El Arcahaie de Haití ha notificado a Concacaf que no viajarán a México para el juego de vuelta, ante Cruz Azul, ya que no tienen los 150 mil dólares que les cuesta el viaje”, estableció.

El Arcahahie de Haiti ha notificado a CONCACAF que no viajarán a México para el juego de vuelta ante Cruz Azul ya que no tienen los 150 mil dólares que les cuesta el viaje. — david medrano felix (@medranoazteca) April 11, 2021

A poco mas de 48 horas de que se juegue el Cruz Azul vs Arcahie, los haitianos no tienen boletos para viajar a México y no tienen visa para poder moverse por USA. La única solución es un chárter cuyo costo ronda los 150 mil dólares que los caribeños no tienen. — david medrano felix (@medranoazteca) April 11, 2021

¿Qué pasa si no viaja el rival de Cruz Azul?

Por reglamento, al no presentarse al partido correspondiente, se le da el pase directo al rival, que en este caso es Cruz Azul, pero además, el club que no se presenta es sometido a una serie de sanciones, entre ellas una económica, de acuerdo al artículo 7.2 del reglamento de competencia.

“Una vez que hayan sido inscriptos en la Competencia, los clubes participantes deben cumplir con todas sus obligaciones, incluyendo participar en todos los partidos. La falta de participación en alguno de los partidos puede ser considerada, a total criterio de Concacaf, como un retiro/abandono del evento. Un retiro puede tener un serio impacto en la integridad del evento, y como tal, se aplicarán las sanciones”, indica la Concacaf.

Mexsport

Para el club de Haití le resulta más económico darse de baja del torneo que viajar a México, pues en su casa aplicaría una multa de 60 mil dólares, aunque a futuro sería suspendido del torneo para las próximas dos ediciones y la Federación de Futbol de Haití debe ser responsable de las que sanciones se apliquen.

No hay negocio en la Concachampions

Cabe recordar que en la Concachampions, los equipos corren con los gastos de viajes y hospedajes, situación por la cual los conjuntos mexicanos han expresado molestia tanto por el tema económico como por el ajustado calendario, principalmente América, que a través de su director deportivo, Santiago Baños, indicó que prefieren regresar pronto a la Copa Libertadores que jugar la Concachampions.

La Concacachampions es uno de los torneos internacionales con menos premios para los equipos. Los dos equipos que se quedan en Semifinales reciben como recompensa 200 mil dólares, es decir, casi lo mismo que necesita el Arcahaie para viajar a México a los Octavos de Final.

El subcampeón recibe 300 mil dólares y el campeón medio millón de dólares. “La Concachampions no nos deja nada, nos cuesta. Cada vez que hay un torneo los clubes tienen que aportar dinero para los viajes, para los hoteles y el premio deportivo no va en relación a lo que hay en el torneo, económicamente no hay nada”, dijo Santiago Baños.