El Atlanta United arrancó con derrota su participación en el torneo especial MLS is Back frente al New York Red Bull, que se impuso por la mínima diferencia y se coloca de manera momentánea como líder del Grupo E, en el cual también se encuentra el Columbus Crew y Ciincinnati.

El partido estaba programado para arrancar a las 19:00 horas, sin embargo,

debido a la presencia de una tormenta eléctrica en la zona, el silbatazo inicial se aplazó a las 19:45 horas.

Después de la espera, el duelo arrancó movidito para el infortunio del Atlanta, pues a los tres minutos ya tenían el primer gol en contra, cuando el ‘Kaku’ Romero se escapó en una descolgada y venció en el mano a mano al portero Brad Guzan.

El equipo neoyorquino pudo aumentar la ventaja a los 24 minutos, sin embargo, Guzan alcanzó a reaccionar para sacar el balón con el pie prácticamente en la línea.

Antes de finalizar el primer tiempo, el nuevo equipo de Jurgen Damm pudo empatar el encuentro, pero el balón se le negó a Geroge Bello, quien estrelló su disparo en el travesaño.

