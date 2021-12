¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo el sorteo los Octavos de Final de la Champions League?

La hora de la verdad ha llegado en la Champions League. Luego de finalizar la fase de grupos, llegó el momento de conocer las llaves para los Octavos de Final, a la cual acceden los dos primeros equipos de cada grupo, de modo que de los 32 clubes que arrancaron esta fase, 16 son los que siguen con vida.

Será a través de un sorteo en el cual se definan los cruces de los Octavos de Final, mismos que se pondrán en marcha a partir del mes de febrero con un nuevo formato, pues a partir de la fase de eliminación directa se cambia el criterio de desempate en el marcador global, de modo que se deja de lado el gol de visitante para darle un beneficio a los equipos cabeza de serie, que terminaron como líderes de la fase de grupos.

¿Cómo será el sorteo?

Los 16 equipos calificados a los Octavos de Final, se dividirán en dos bombos. En uno de ellos estarán los ocho equipos que terminaron como líderes en sus respectivos equipos, mientras que en el bombo dos estarán los equipos que terminaron en el segundo lugar.

En Octavos de Final se mantiene la regla que impiden cruces de equipos del mismo grupo y del mismo país, de modo que en esta fase no veremos un Manchester City vs PSG porque los dos jugaron en el Grupo A, ni Atlético de Madrid vs Real Madrid porque son clubes del mismo país.

Los equipos que terminaron como lideres de grupo jugarán el partido de ida en calidad de visitante y el partido de vuelta lo disputarán en casa.

¿Dónde puedo ver en vivo el sorteo de la Champions?

El sorteo está programado para el lunes 13 de diciembre y para ver la transmisión en vivo hay que madrugar (o rifarse en vivo, al fin que ya empieza el Guadalupe-Reyes 🤪), ya que la transmisión arranca a las 5:00 horas, tiempos del centro de México.

La transmisión en vivo correrá a cargo de TNT Sports, pero también lo puedes ver en vivo a través de la página de la UEFA y por acá te dejamos el link.

¿Qué equipos están calificados?

Para el sorteo y los Octavos de Final, los equipos ingleses son los marcan el camino de esta fase con cuatro equipos.

Bombo 1 (Líderes)

Ajax (Países Bajos)

Bayern Munich (Alemania)

Liverpool (Inglaterra)

Manchester City (Inglaterra)

Manchester United (Inglaterra)

Real Madrid (España)

Juventus (Italia)

Lille

Bombo 2 (Sublíderes)

Atlético de Madrid (España)

Inter de Milán (Italia)

PSG (Francia)

Sporting de Lisboa (Portugal)

Chelsea (Inglaterra)

Benfica

Salzburg

Pendiente*

*Dependen del partido aplazado entre Villarreal y Atalanta