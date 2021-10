¿Cuándo juega mi Sheriff? Aquí está tu guía para seguir la tercera jornada de la Champions League

Después de la Fecha FIFA, e futbol vuelve un poco a su normalidad y esas son buenas noticias, ya que tenemos de regreso la actividad de la Champions League, que llega su tercera jornada, y para muchos equipos será la última llamada, como por ejemplo para el Barcelona, que está en el último lugar de su grupo.

Pero también nos da oportunidad de ver una vez más al equipo sorpresa de la Champions, el modesto Sheriff Tiraspol, de Moldavia, que ya sorprendió al Shaktar y al Real Madrid. ¿La siguiente víctima será el Inter de Milán?

La actividad de esta semana en la Champions aún no define calificados matemáticamente, pero hay varios que en caso de ganar estarán en posición de sellar el pase incluso con un punto en la siguiente jornada, como por ejemplo Juventus, Liverpool, Bayern Munich y el propio Sheriff.

Aquí está tu guía para ver la Champions League

Recuerda que la Champions League se transmite en dos canales de televisión de paga, además de HBO Max, que tiene los derechos de esta temporada y las siguientes dos.

Juegos del martes 19 de octubre

La actividad del martes 19 de octubre incluye a los equipos de los grupos A, B, C y D, y se pone en marcha desde muy temprano con la visita de Manchester City al Brujas.

Sin embargo, los ojos estarán en lo que pueda hacer el PSG ante el Leipzig, con Messi bien descansado, pues no tuvo actividad en el torneo de liga, aunque tal vez el plato fuerte sea el duelo entre el Atlético de Madrid y Liverpool.

A las 10:45

Brujas vs Manchester City: TNT Sports y HBO Max

Besiktas vs Sporting de Lisboa: Cinemax y HBO Max

A las 14:00

Atlético de Madrid vs Liverpool: TNT Sports y HBO Max

Ajax vs Borussia Dortmund: Cinemax y HBO Max

Inter de Milán vs Sheriff: HBO Max

PSG vs Leipzig: HBO Max

Shaktar vs Real Madrid: HBO Max

Porto vs Milán: HBO Max

Juegos del miércoles 19 de octubre

Barcelona ya dio signos de vida ante Valencia en la liga de España, luego de recuperar a Ansu Fati y al ‘Kun’ Agüero y tienen todo sobre la mesa para ganar su primer partido en Champions sin Messi, pues juegan en casa ante el oponente más endeble del grupo.

En el segndo horario de partidos, Cristiano Ronaldo podría seguir aumentando la cifra de goles que lo mantienen como el máximo anotar en la historia del torneo, ante el Atalanta, que este año ha perdido fuerza.

A las 10:45

Barcelona vs Dinamo de Kiev: TNT Sports y HBO Max

Salzburg vs Wolfsburgo: Cinemax y HBO Max

A las 14:00

Benfica vs Bayern Munich: TNT Sports y HBO Max

Lille vs Sevilla: Cinemax y HBO Max

Chelsea vs Malmo: HBO Max

Manchester United vs Atalanta: HBO Max

Young Boys vs Villarreal: HBO Max

Zenit vs Juventus: HBO Max