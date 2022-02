Una oferta que no podrás rechazar: ¿Cuánto dinero le proponen a Tom Brady por ser analista de TV?

Con el retiro de Tom Brady de los emparrillados, se desconoce qué hará el GOAT de la NFL. Si se mantendrá en casa con su familia o se dedicará a sus empresas… la respuesta puede que ni él la sepa, peeeeeeero, si la intención del mariscal es hacer más dinero, la TV le ofrece un dineral.

Más sabe el diablo por viejo, que por diablo. Así que, algunas cadenas de televisión dedicadas a la NFL, están haciendo una puja importante por trata de llevarse a Tom Brady a sus filas. Y para sumar al mejor de la historia, tienes que tener chequera abierta.

Aunque no hay una postura oficial de Tom Brady sobre lo que hará en su futuro, en su carta de retiro mencionó que buscaría ayudar a sus empresas a crecer y a agrandarlas, pero, eso no quiere decir que no lo puedan tentar con algunos millones para ser analista de TV.

De acuerdo con Front Office Sports, algunas cadenas de televisión (no sabemos cuáles) han comenzado a hacer su luchita con oferta de hasta 25 millones de dólares al año para sumar a Tom Brady en un puesto para la TV.

Khé? Tom Brady después del retiro podría generar incluso más dinero del que ya generaba como el mejor mariscal de campo en la historia. Para qué se den una idea, el QB -en caso de aceptar- ganaría 514 millones 990 mil pesotes, ahí nada más.

¿Cuánto ganaba Tom Brady en su último contrato?

Siempre fue una persona con los pies en la tierra, además de muy inteligente, Tom Brady con los Buccaneers podía tener el salario más caro de la NFL, pero sabía que, si se reducía su salario, había más posibilidad de conformar un gran equipo y así lo hizo.

Es por eso, que Tom Brady no figuraba en las listas de los contratos más caros de la NFL -aunque vale su peso en oro-, pero eso no quiere decir que ganara poco dinero, porque en realidad seguía siendo una millonada lo que cobraba.

12 millones de dólares al año, era lo que Tom Brady generaba por ser el QB de Buccaneers y es que a todos nos gusta el dinero, seguramente a él también y aunque tal vez no pensaba en ser un analista de TV, con 25 millones como oferta -el doble de lo que ganaba-, pocos se podrían resistir.