¡Adiós GOAT! Las emotivas palabras de despedida de Tom Brady en su retiro de la NFL

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y este 1 de febrero quedará marcado en la historia de la NFL como el día en el que, el mejor QB de la historia, Tom Brady dice adiós a una carrera como profesional para enmarcar y la más exitosa individualmente hablando.

Sabemos que los fans de Buccaneers puede que no estén tan felices, porque el proyecto del equipo se vendrá abajo sin Tom Brady, pero eso ya lo verán ellos después. Todos los fanáticos de los emparrillados deben estar contentos de haber presenciado al época del jugador más dominante.

Seas fanático de Patriots, Buccaneers, Giants, de Peyton Manning o cualquier otro, nadie puede negar que Tom Brady es uno de los mejores (si no es que el mejor) jugadores en la historia de la NFL y sus estadísticas hablan por él mismo.

En sus redes sociales anunció su retiro oficial como jugador profesional y se va como el más ganador de todos los tiempos. Incluso tiene más anillos de Super Bowl que muchas de las franquicias más exitosas en la historia de la liga. Ahí nada más.

El emotivo mensaje que dio Tom Brady en su retiro

“Siempre he creído que el deporte del futbol es una apuesta ‘de ir con todo’, si no se trata de un compromiso al 100% competitivo, no tendrás éxito y el éxito es lo que más me gusta de nuestro juego. Hay un desafío físico, mental y emocional CADA día qe me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y he hecho mi mejor esfuerzo estos últimos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida“, fue el primer mensaje de Tom Brady.

“Esto es difícil para mí de escribir, pero aquí va: ya no voy a hacer ese compromiso competitivo. Amo mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención“, agregó.

“Reflexioné mucho la semana pasada y me hice preguntas difíciles. Y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Mis compañeros de equipo, entrenadores, compañeros competidores y fanáticos merecen el 100% de mí, pero en este momento, es mejor que deje el campo de juego a la próxima generación de atletas dedicados y comprometidos“.

“A mis compañeros de equipo de los Bucs en los últimos dos años, los amo y me encantó ir a la batalla con ustedes. Han cavado tan profundo para desafiarse a ustedes mismos, y eso me inspiró a despertarme todos los días y darles lo mejor de mí. Siempre estaré aquí para ustedes y quiero verlos seguir esforzándose para dar lo mejor de sí mismos. No podría estar más feliz con lo que logramos juntos“.

“A todos los fanáticos de los Bucs, gracias. No sabía qué esperar cuando llegué aquí, pero su apoyo y abrazo han enriquecido mi vida y la de mi familia. He tenido el honor de jugar para una base de fans tan apasionada y divertida. A la ciudad de Tampa y toda la región de Tampa-St. Petersrburgo, gracias. Ha sido maravilloso ser un residente de un lugar tan divertido para vivir. Quiero que me inviten al próximo desfile en barcos“.

“A la familia Glazer, gracias por darme una oportunidad y apoyarme. Sé que a veces era exigente, pero nos proporcionaron todo lo que necesitábamos para ganar, y tu dirigencia era todo lo que un jugador podía pedir“

“A Jason Licht, gracias por tu apoyo diario y amistad -nunca lo olvidaré-. Nunca había estado en la agencia libre y tenía cierta inquietud acerca de cómo podríamos lograr el éxito. Tu liderazgo me dio confianza y siempre estaré agradecido“.

“A mi entrenador en jefe, Bruce Arians, ¡gracias por aguantarme! Tu firme liderazgo y orientación fueron ideales. No habría manera de que hubiésemos tenido éxito sin tu experiencia, intuición y sabiduría. Estoy muy agradecido. A todos los entrenadores de los Bucs, mi más sincero agradecimiento por todo el trabajo duro, la dedicación y la disciplina que implica crear un equipo ganador. He aprendido mucho de todos ustedes y valoraré la relación que tenemos“.

“A cada miembro del personal y empleado de los Bucs, gracias. Cada uno de ustedes es críticamente importante y me recibieron con una sonrisa todos los días. Eso singinifica mucho para mí. Si trabajo se compone de largas horas y tareas difíciles, pero sepan que los veo a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias“.

“A Alex Guerrero, gracias. Nunca podría haber hecho todos los domingos sin ti, es así de simple. Tu dedicación a tu oficio y nuestra amistad y hermandad son incomnesurables. Tenemos un vínculo inquebrantable y te quiero. A Don Yee y Steve Dubin, gracias. Han estado conmigo en cada paso del camino desde que dejé la Universidad de Michigan y antes de ingresar a la liga. Qué viaje ha sido, y no pude haberlo hecho sin ustedes“