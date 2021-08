¡Desastre blaugrana! ¿Cuánto disminuyó el valor del Barcelona durante el mercado de fichajes del 2021?

Barcelona está en uno de esos momentos de su historia en el que se preferiría no estar dentro de la directiva, pues fue la encargada de no poder retener a Lionel Messi, además de que las épocas de grandes fichajes terminaron por una fuerte crisis económica.

Aunque futbolísticamente, el Barcelona ha mantenido un nivel de bueno a sobre saliente en La Liga en tan sólo 3 partidos que se han disputado, todo es muy diferente a nivel dirigencial. Desde que salió Messi, el Barcelona no podría terminar el mercado de fichajes ganando.

Y aunque oficialmente, la única salida no presupuestada fue la de Messi, las que se dieron dejaron en una posición más favorable al conjunto culé, por lo menos en cuanto a masa salarial, que fue el principal problema del equipo para la temporada 2021-2022.

Joan Laporta hizo -o trato de hacer- un trabajo lo más decente posible e incorporó a varios futbolistas a coste cero, peeeeeeero no contó con las restricciones de La Liga, que le impidieron mantener al mejor jugador en su historia, pero por lo menos hay salud y menos masa salarial.

Salidas de último momento, algunas que se buscaron hacer y otras que no estaban pensadas por la directiva. Una apuesta por la cantera y el talento, además de buscar clubes a jugadores que para el cuerpo técnico no cuentan y tendrán que jugar porque no hay de otra.

Salidas en el Barcelona

Como ya mencionamos, cualquier cosa que sea dejar salir de tu equipo a Lionel Messi, es una derrota segura para tu equipo. Así que, además de Messi, son 12 los jugadores que salieron de la plantilla, aunque algunos ni se recordarán porque estuvieron más a préstamo que con el Barcelona.

Emerson Royal, Junior Firpo, Todibo, Ilaix Moriba y Carles Aleña dejaron dinero en la cuenta del Barcelona, pues fueron traspasos definitivos a sus equipos. Juan Miranda, Matheus Fernandes y Monchu se fueron libres. Trincao, Alex Collado y Rey Manaj se fueron a préstamo.

Además de ellos, Laporta y la directiva se intentaron deshacer de algunos jugadores para reducir aún más la masa salarial, pero no lograron mucho. Se buscó destino a Neto, portero suplente; Miralem Pjanic, Samuel Umtiti y hasta de Antoine Griezmann en el cierre de mercado.

Llegadas al conjunto catalán

Yusuf Demir fue el único futbolista que llegó a préstamo al equipo y promete grandes cosas con el Barcelona. Sin costo y después de no renovar, llegó Sergio Kun Agüero, Eric García y Memphis Depay. Emerson fue rescatado del Betis y está en ambas listas, aunque fue más lo que dejó que lo pagaron.

Rumores siempre existirán, así que, desde Saúl del Atleti, Joao Felix, De Jong del Sevilla y varios nombres más aparecieron en la lista de deseos del Barcelona, peeeeeeeeeeero, sin dinero no hay nuevos jugadores, de hecho, todo lo contrario.

¿Cuánto valía el club culé antes del mercado de fichajes y cuánto vale después?

Al final de la temporada 2020-2021, contamos a 29 jugadores de la plantilla del Barcelona y sus precios, de acuerdo con Transfermrkt. Todavía contando a Lionel Messi y los jugadores que estuvieron en la mayoría de los minutos de las competencias, suman un valor en total de 889 millones de euros.

Era el costo de la plantilla de jugadores antes de llegar al mercado de fichajes, en donde -y como dice la canción: “Todo se derrumbó”-, pues hay menos jugadores y obviamente, con la salida de Messi, se reduce considerablemente el costo de la plantilla.

Para la campaña 2021-2022, sólo 3 jugadores menos se contaron en comparación con la temporada pasada y aquí vienen los datos duros que ningún aficionado del Barcelona querrá ver. 741 millones de euros cuesta la plantilla actual de los catalanes.

148 millones menos fue lo que bajó la plantilla de una temporada a otra, para un equipo del nombre del Barcelona, parecería algo alarmante y nada brillante. El salto de calidad no se dio, de hecho, se retrocedió en todo sentido, lo económico, futbolístico y mercadológico.