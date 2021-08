Messi rompe en llanto en su despedida del Barcelona: “Es el final en el club que amo”

El día que los aficionados del Barcelona tanto temían, ha llegado. Lionel Messi dejó de ser jugador del club catalán de manera oficial y así como en su momento le tocó despedirse a Xavi Hernández, Andrés Iniesta o Carles Puyol, el argentino se despidió en una emotiva conferencia.

El argentino no pudo resistir y soltó en llanto apenas hizo acto de presencia en el estrado, pues en sus planes estaba quedarse en el club con el que jugó durante 20 años.

“Estaba todo arreglado y en el último momento no se pudo hacer. Ya lo dijo Laporta. No sé si el club lo ha hecho todo, lo que sí tengo claro es que yo sí hice todo lo posible por quedarme. De mi parte hice todo lo posible porque quería quedarme”, mencionó el argentino.

😢 La emoción a flor de piel pic.twitter.com/GOVpOeBpoB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

En la conferencia estuvieron presentes la mayor parte de los jugadores que integran la plantilla del primer equipo, entre ellos Gerard Piqué, así como Joan Laporta, los hijos y la esposa de Messi.

“Es el momento más difícil, sin duda... No hay vuelta atrás, es el final en el club y siento mucha tristeza porque es el club que amo y no lo esperaba. Nunca mentí, siempre fui de frente. El año pasado quería irme y ahora no y de ahí mi tristeza”, mencionó el 10.

🔊 Leo Messi: “Siento tristeza de irme del club al que amo” pic.twitter.com/TzHEoaHozY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

Negociaciones entre Messi y Laporta

Messi explicó que después de la elección de Joan Laporta como presidente, tuvo charlas con el directivo, quien lo convenció de quedarse en el club, a pesar de que meses después había amagado con irse del equipo.

“Después de las elecciones hablé con el nuevo presidente, comimos, charlamos, y después de esa comida estaba bastante convencido de que seguiría, que no habría problema… Después pasó lo que pasó”, dijo el argentino, quien se rebajó 50% del salario para seguir en el equipo.

PSG, en el radar

Messi aceptó que hay pláticas con el PSG, pero hasta ahora no hay nada cerrado. El día en que Barcelona lanzó el comunicado, el argentino recibió muchas llamadas de clubes, pero el equipo francés es el que lleva ventaja en la carrera por cambiar los colores de Messi y Messi se prepara para el momento.

“Me pasan muchas cosas por la cabeza y estoy aún bloqueado. Aún no caigo en la realidad de cambiar de club y de vida. Llevo 16 años en el primer equipo y siempre era empezar lo mismo… Ahora, empezar de cero, en otro lugar no es fácil, pero nos adaptaremos”, mencionó.