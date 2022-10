¡Ora, ora! ¿Pues de qué me perdí?… Cristian Gabriel Romero, mejor conocido como el ‘Cuti’ Romero, dio una declaración que hizo levantar las cejas a más de uno. El argentino habló de la Selección Mexicana y no sabemos si reír o enojarnos.

Pasa que el ‘Cuti’ se mandó un partidazo este 12 de octubre en la Champions League con el Tottenham. El club inglés drrotó 3-2 al Frankfurt y se puso de líder en el Grupo D de dicha competencia.

Naturalmente el defensa argentino estaba feliz tras el partido y quizá a eso se deba que no pensó mucho en sus declaraciones. ‘Cuti’ Romero habló sobre las lesiones de sus compañeros en la albiceleste, pero también de uno de los rivales de Argentina en Qatar 2022: la Selección Mexicana.

Ahí vino el gran problema y la declaración que ya anda causando un poco de polémica. De acuerdo con el defensa del Tottenham, México nunca ha jugado un Mundial de futbol (¿¿¿???).

Oh sí, el ‘Cuti’ Romero dio una entrevista para TUDN tras su juego en la Champions League y esto fue lo que dijo sobre México cuando le preguntaron por Qatar 2022:

Respecto a su compatriota Gerardo el ‘Tata’ Martino, lo describe como un gran entrenador y como alguien que puede hacer jugar muy bien a la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo, pero asegura que al interior de Argentina prefieren concentrarse en ellos mismos y no tanto en los rivales.

Y a propósito de las lesiones, el ‘Cuti’ Romero aseguró que si bien el Mundial está muy cerca, al menos él no piensa bajar el ritmo ni la intensidad con la que juega en estas semanas que faltan.

“Yo no pienso así, pensaría mal si me estuviera cuidando o no jugaría al 100 porque no soy así, me entrego al máximo, tengo que estar bien físicamente y a un gran nivel para también estar en la Selección, que es lo más importante”.