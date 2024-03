Lo que necesitas saber: En postemporada, Dak Prescott tiene récord de dos ganados y cinco perdidos; además, no ha ido a ninguna final de conferencia con Dallas

Dak Prescott esperaba con ansías una renovación de contrato con Cowboys, pero todo parece indicar que será mejor opción que tome una silla para esperar y que no se canse.

Porque según los informes, Dallas no tiene mucha intención de renovar el contrato de su mariscal de campo y jugaría todo el 2024 con su situación actual.

O sea, que Dak Prescott no vería un centavos más de Jerry Jones y su franquicia, pero la mala noticia no sería la no extensión de contrato, sino que lo empujarían a la agencia libre para 2025.

Los reportes sobre no extender el contrato de Dak Prescott

La información viene de uno de los insiders más confiables de NFL, Ian Rapoport y éste menciona que tanto los Cowboys como Dak Prescott entienden que nada en el contrato se moverá.

No hay ofertas de Dallas para una posible extensión de contrato y hasta el mismo Jerry Jones mencionó que no moverán nada de piezas ni esfuerzos para este año… o sea, que no hay renovación.

Antes de que llegaran las etiquetas de jugador franquicia, la agencia libre 2024 y hasta el Combine; se hablaba de que Dak Prescott sería el QB mejor pagado de la NFL.

Se rumoraba que la confianza estaba totalmente depositada en el brazo de Dak Prescott, incluso, se llegaron a manejar cifras de 55 o 60 millones en esta extensión.

Peeeeeeeeeeero, no sabemos en realidad si fue cierto o no, pero de que todo dio un giro de 180 grados, eso sí y a ver cómo afecta a los Cowboys para la temporada 2024.

¿Qué podemos esperar de Cowboys en este 2024?

Sabemos que todavía falta mucho tiempo para que arranque la temporada regular de la NFL 2024 y más importante, hay un Draft donde Dallas se buscará reforzar a lo grande.

Nos centraremos especialmente en la ofensiva, porque la defensiva da para otro texto aparte. Cowboys puede pensar en el último año de Dak Prescott, prácticamente, es su última oportunidad de brillar en Dallas.

Si el QB busca mantenerse en Cowboys, deberá de tener una temporada excepcional en cuanto a número, pero principalmente a su récord de victorias en playoffs… no habrá extensión, si Dallas se sigue quedando en comodín o divisional.

No perdieron tantos jugadores importantes a la ofensiva en la agencia libre y mantuvieron la base de linieros para proteger al mariscal, aunque eso no significa que sean particularmente lo que la franquicia necesita.

En cuanto a las armas que tendrá disponible, mantuvieron a CeeDee Lamb, lo cual es bastante positivo porque hablamos del mejor de los receptores en la franquicia, además, de que la experiencia de Brandin Cooks, también se queda.

Tony Pollard dejó la franquicia y apostaron por Rico Dowdle, un joven corredor que tuvo un buen 2023, pero al que no se le puede cargar el peso de la ofensiva terrestre, por aquí podrían venir los refuerzos.

Hablando de las alas cerradas, también están muy bien armados; puede que no tengan tantos jugadores de renombre, pero tienen varios que responden cuando se les necesita.

Lo que buscan para el Draft 2024 de NFL

Ojo, cabe mencionar que la agencia libre todavía no está cerrada y podrían sumar jugadores en posiciones específicas, por lo que la prospección del Draft es de acuerdo a sus necesidades.

Tienen cinco selecciones en total, aunque solo una de la primera ronda y no tan atractiva. Es el pick 24 y tendrán que hacer bien su análisis para poder elegir a lo mejor disponible en donde haga falta.

Las principales necesidades de Cowboys y Dak Prescott en ofensiva son: Un centro, un tackle izquierdo y un corredor; específicamente en ese orden de importancia.

¿Podría tener jugadores disponibles de acuerdo a sus necesidades? Por supuesto que sí, por lo menos solucionando el tema del centro, porque no es una posición tan buscada en el Draft.

Para la posición de centro tenemos a Jackson Powers-Johnson de Oregon, que está prospectado para el pick 19 y Dallas podría alcanzarlo sin ningún problema; aunque, en caso de que no esté, Zach Frazier de West Virginia es una buena opción.

Los tackles son bastante solicitados por las franquicias de NFL y será mucho más complicado tener algún nombre en el radar, porque los mejores prospectos se irán mucho antes de que Cowboys tome el reflector con su pick.

Así que, Dak Prescott deberá de estar muy pendiente del Draft, porque esas selecciones le ayudarán a tener una mejor temporada o terminan por hundirlo -y echarlo- de los Cowboys.

