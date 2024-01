Lo que necesitas saber: Dana White tiene todo un plan para desarrollar las MMA en México

Las artes marciales mixtas son un trancazo (barras, barras) en México y con justa razón, porque el 2023 fue el mejor año para nuestro país en UFC, empresa liderada por Dana White.

Tuvimos a tres campeones nacidos en México de manera simultanea, además, otros peleadores contendiendo por título y muchos más en las principales carteleras.

“¿Qué más puedo hacer en un año?, ¿qué más quieren de mí?“, dijo Dana White cuando le preguntamos en exclusiva sobre el futuro de la UFC en México para 2024 y los siguientes años.

Dana White

UFC Fight Night en México todo un éxito para Dana White

El regreso de la UFC a México no solo es un evento aislado para sacar dinero en tierras mexicanas, porque Dana White tiene un plan para hacer crecer las artes marciales mixtas.

Este UFC Fight Night Mexico City es la punta de lanza de toda una maquinaria totalmente pensada para el pueblo mexicano y que este 2024 tendrá su debut a lo grande.

“Este año que se lanzará la iniciativa en México para UFC. Es solo el comienzo, estoy emocionado. La rapidez con la que vendimos el evento nos muestra que la gente está emocionada“, dijo Dana con particular alegría.

Así que, la UFC no ve a México como una sede explotable con compatriotas que se meten al octágono a darse de golpes, sino que ve a nuestro país como un lugar para el desarrollo y crecimiento de las MMA.

“Tendremos un evento para el Día de la Independencia en México, será un gran año para las artes marciales mixtas“, así que, Dana White viene con tokio.

El promo del evento de UFC en México

México + PPV de UFC + septiembre = Una total locura

Por si todavía andaban con la intención de ir al evento del 24 de febrero, les tenemos que mencionar que ya no hay boletos disponibles, pero existe otro evento al que podrían asistir.

Dana White confirmó que para septiembre, tienen toda una cartelera para celebrar el Día de la Independencia mexicana, solo que no será en México, sino en Las Vegas.

“Será PPV (el evento de septiembre). Las cosas con las que estamos trabajando, estoy muy emocionado, será grande y espectacular“, solo esperamos al anuncio oficial y Dana White no tiene todavía adelantos sobre el tema.

“Todavía no he anunciado toda la cartelera para el UFC 300, todavía no estamos con el evento de septiembre, pero la manera en que estoy planeando todo, las historias para el evento del día de la independencia de México, será algo grande“, sentenció.

La bandera de México

¿Qué hace especial a los fans mexicanos?

Para nadie es un secreto que los fans mexicanos abarrotan cada arena con tal de ver algún mexicano, ya sea en MMA o en cualquier otro deporte, porque un mexa nunca abandona a otro mexa.

“Trabajan duro toda la semana y en los fines de semana se gastan su dinero en apoyar a su gente, ya sea comprando un boleto, un pago por evento, una playera, lo que sea; ellos apoyan a los suyos“, dijo el presidente de UFC sobre los fans.

Pero, su admiración no va solo hacia los fans mexicanos o los peleadores, sino a la gente en general de nuestro país y por eso quiere hacer un evento para el Día de la Independencia.

“Esto será una celebración no solo de los peleadores mexicanos, sino de los mexicanos en sí. Esto será increíble, lo diré como lo es, no hay más México que pueda poner en mi plato de lo que ya tengo“, agregó.

“Amo a la gente mexicana por muchas razones. Son duros, trabajadores, muy leales y orgullosos de ser mexicanos, apoyando a los suyos. La gente mexicana, dejando de lado que sean fans, son gente increíble“, finalizó.

La afición mexicana

