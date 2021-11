Las palabras de Dani Alves que ilusionan al Barcelona: “Si me dan un par de horas voy por Messi”

Dani Alves fue presentado oficialmente como refuerzo del Barcelona y alimentó las ilusiones de los seguidores catalanes en su primer discurso al asegurar que en un par de horas podría buscar a Lionel Messi para convencerlo de volver al club luego de partir al PSG en el mes de agosto.

Alves se convirtió en el primer refuerzo de Xavi Hernández, quien regresa al club después de seis años, aunque ahora fungirá como estratega. El futbolista brasileño se reencontró con viejo conocidos como Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba y otros jugadores que fueron sus compañeros en su primera etapa en el Barça y con quienes ganó al menos una Champions.

Sin embargo, el gran ausente en el vestidor es Messi, a quien recordó en su primera conferencia de prensa. “Si me dan un par de horas me voy a buscarlo”, dijo alegre el jugador brasileño.

Ya en un tono más serio, lamentó que Messi no estuviera en el vestidor. “Hay cosas ya escritas y que serán recordadas siempre. Leo es el más grande que he tenido como compañero y sería increíble volver a verle aquí, pero infelizmente no puede ser así”, manifestó.

¿Dónde jugará Dani Alves?

Alves se fue del Barcelona a los 33 años de edad y regresa a los 38, por lo que el rendimiento físico ya no dé tanto como para subir y bajar por la banda derecha, tal y como lo hacía en su primera etapa y aunque aseguró que peleará por ser titular, también aceptó que Xavi Hernández no sólo le ha encomendado el papel de jugar como lateral.

“He hablado con Xavi y puedo jugar en el lateral, en el centro del campo... Lo importante es ayudar, colaborar en el colectivo y lo que haré es pelear por ganarme mi espacio en el equipo. No por lo que hice, sino por lo que puedo hacer a partir de ahora”, mencionó.

Laporta no descarta el regreso de Messi

Tras el discurso de Alves sobre Messi, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, indicó que aunque el panorama es complicado, no descarta no sólo el regreso de Lionel Messi, sino el de Andrés Iniesta, a quien Alves recordó al elegir el número ocho en el dorsal.

“Hablamos de Messi y de Iniesta, dos personalidades que han hecho grande a este club y a quienes tenemos presentes. No puedo predecir el futuro y aunque tienen contrato con otros clubes nunca se sabe”.