¡Soltó la sopa! Messi aclara a France Football la relación con Mbappé y el tridente del PSG

Lionel Messi dio una extensa entrevista a France Football, la revista que año con año entrega el Balón de Oro, el trofeo individual de mayor prestigio en el futbol, y reveló detalles sobre su salida del Barcelona, sólo unos días después de que Joan Laporta, presidente del Barcelona, hiciera lo propio en España.

En dicha entrevista, Messi aseguró que no se equivocó al fichar con el PSG, pero reiteró que en sus planes no estaba salir del Barcelona y que en el mismo club le habían comunicado que todo estaba listo para renovar su contrato, por lo que estuvo tranquilo de vacaciones y a su regreso a Barcelona, la situación cambió por completo.

Messi quería renovar y retirarse con Barcelona

“Pero cuando llegué a Barcelona me dijeron que ya no era posible, que no podía quedarme y que tenía que buscarme otro club, porque el Barça no tenía los medios para renovarme… Fue extremadamente difícil de aceptar”, indicó el argentino.

Messi no sólo quería renovar contrato con el Barcelona, sino mantenerse en el club hasta el último día de su carrera como futbolista. “Había decidido, y mi familia también, que iba a terminar mi carrera en Barcelona… pero no tuve más remedio que irme”.

Laporta reveló que cuando negociaron la renovación del contrato de Messi, el argentino “tenía una oferta potente”, tal vez la del PSG, con el cual Leo se arregló prácticamente de inmediato, aunque reconoció que había otras ofertas sobre la mesa, sin embargo, más allá de las propuestas económicas eligió al PSG debido a que tenía amigos en el club, como el caso de Neymar y Ángel Di María.

“Saber que tenía amigos en el vestuario me permitió decirme a mí mismo que las cosas serían más fáciles de adaptar. En la Copa América me preguntaban con regularidad cuándo me iba a unir a ellos, pero siempre en broma, porque sabían que mi idea era quedarme en Barcelona. Fue una sorpresa para ellos cuando les dije que venía a París”, dijo el sudamericano.

¿Qué pasa con Mbappé?

Durante algún momento se creyó que Lionel Messi y Kylian Mbappé no congeniaban y que la relación estaba rota, especialmente después de que el francés se quejara en la banca de que “ese idiota no me la pasa”, en referencia Neymar.

Sin embargo, Mbappé fue quien le dio la asistencia para que marcara su primer gol en el PSG, en la Champions, contra Manchester City. El argentino aseguró que la relación con él ha sido buena desde el inicio, en gran parte porque habla bien el español y se dijo satisfecho por el hecho de que no se haya ido al Real Madrid.

“Con un jugador como él es fácil llevarse bien. Además, Kylian habla un español perfecto. Facilita las cosas. Acababa de llegar, todavía no lo conocía lo suficiente como para ir a hablar con él sobre esto (el interés del Real Madrid) y darle mi opinión. Como todos los demás, esperé a ver qué pasaba. Pero, al final, se quedó con nosotros y para mí es una gran alegría. Es un elemento más a nuestro favor para lograr nuestros objetivos”, indicó.

A la hora de comparar el tridente del PSG con el que formó en el Barcelona, Messi mencionó que en el PSG las cosas son distintas, ya que Luis Suárez es un jugador de área, mientras que Mbappé suele salir de ésta y encarar en espacios. “¡La edad primero! Éramos jóvenes cuando empezamos a jugar juntos con Ney. Hoy, el joven es Kylian”, declaró.