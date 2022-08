Dani Alves ha pasado de ser el jugador de mayor impacto mediático en el futbol mexicano en los últimos años a ser el principal blanco de críticas por el mal momento de Pumas en menos de tres semanas, lapso en el cual los felinos no han ganado ningún partido y en los cuales el brasileño ha disputado todos los minutos, salvo en el amistoso contra Barcelona en el Joan Gamper.

Pero ¿realmente el brasileño es el culpable del mal momento de su nuevo equipo? ESPN lo califica como el jugador que más intenta en Pumas, mientras que Marca Claro asegura que el brasileño “no ha logrado pesar en el funcionamiento, lo cual comienza a levantar dudas”.

¿Toda la culpa en Pumas es de Dani Alves?

Sin embargo, las dudas llegan dosificadas con cierto porcentaje para Andrés Lillini, tras la dolorosa derrota contra América, a quien se responsabiliza por dejar al jugador brasileño todo el tiempo en la cancha, al igual que no colocarlo en la lateral derecha, su posición natural.

“Comprensibles las críticas a Dani Alves. Lillini deberá replantearse su formación. El problema no es físico, en nuestro futbol no hay pausas, toso es a ida y vuelta… Alves necesita la banda para marcar la diferencia y Pumas no necesita ahí”, publicó Marc Crosas.

“Pumas juega peor desde que alinea a Dani Alves. Se dice y no pasa nada”, indicó Muaricio Pedreoza, mientras que David Faitelson le tiró al funcionamiento de Pumas por completo, y de alguna manera escudó a Alves.

“La culpa de lo que pasa en Pumas no puede ser toda de Dani Alves. Pumas está perdido en la cancha y ni siquiera aparece el espíritu que es marca de casa. Creer o afirmar que todo es responsabilidad de Alves es un comentario muy simplista y de especialistas muy simples”, compartió.

¿Qué dice Dani Alves?

Antes de la llegada de Dani Alves, Pumas había disputado cuatro partidos en la Liga MX, en los cuales logró seis unidades, producto de tres empates y una victoria. Entre esos resultados destaca el empate 3-3 contra León, al que tuvo sentenciado 3-0. Ese juego fue el primero en el que los auriazules dieron señales de una alarmante fragilidad defensiva, pero la efectividad en cuanto a producción de puntos fue del 50%.

Con Alves, Pumas ha rescatado dos puntos de nueve posibles, tras dos empates y la humillante derrota frente al América, lo que deja una producción de apenas 22%, por lo cual Alves aceptó las críticas a la vez que le puso el pecho a las balas.

“Gracias a todos por la presencia y por el apoyo. Momentos difíciles hacen hombres fuertes… siempre fue así. La carrera es continua y el final es una incógnita siempre. Seguimos”, comentó el brasileño en sus redes sociales.

Falta entendimiento en Pumas

Alves es criticado también por aportar sólo una asistencia, y tal vez esta critica es un tanto injusta tomando en cuenta que el brasileño se acopla a la Liga MX, en una posición que no es su preferida, y sobre todo si se toma en cuenta que jugadores con una proyección más ofensiva, como Uriel Antuna, lleva dos asistencias en ocho partidos.

El partido contra América también dejó ver una especial falta de entendimiento entre los refuerzos de Pumas. En el inicio del segundo tiempo, ‘Toto’ Salvio dejó desparramada a la zaga del América en un desborde espectacular y la jugada terminó con un disparo condenado al fracaso, debido al poco ángulo de disparo.

En el borde del área, vimos a Dani Alves por primera vez molesto, haciéndole ver a Salvio que estaba esperando una diagonal retrasada. Pero esta no ha sido la única jugada en la que el brasileño ha hecho corajes con el argentino que llegó de Boca Juniors.

El siguiente rival de Pumas es Atlético de San Luis, antes de encarar a Santos en casa. De conseguir resultados positivos, Pumas podría regresarle parte de gloria a Dani Alves, de lo contrario, se estancaría fuera de la zona que no da acceso a repechaje.