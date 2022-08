El nuevo Spotify Camp Nou tiene una visita más que especial, pues los Pumas de Dani Alves ya se encuentra en Barcelona para enfrentarse al conjunto culé por el Trofeo Joan Gamper.

Dani Alves conoce a la perfección el césped en el que Pumas buscará una nueva hazaña contra un equipo español, porque el Real Madrid ya fue su cliente en el mismísimo Santiago Bernabéu.

Uno de los más buscados por la prensa catalana es Dani Alves, una leyenda del equipo blaugrana y que celebró muchos títulos en este mismo estadio, así que, este viernes 5 de agosto, habló en zona mixta.

“Para mí es especial. No pensaba que iba a volver tan pronto. Le agradezco a Pumas esta oportunidad. Es un club histórico, es un desafío poder hacer grandes cosas… La única pereza es que tengo que venir aquí de blanco y eso no me gusta“, declaraciones del lateral tomadas de Diario AS.

Hace unos cuantos meses, Dani Alves defendía los colores del Barcelona, equipo al que tendrá que enfrentar en el Joan Gamper, pero como dice él, lo único malo es que jugará de blanco, mismo color que el Real Madrid.

Foto: Sopitas.com

El consejo de Dani Alves para el Barcelona

Para Dani Alves, el Barcelona siempre será su equipo y el Camp Nou su casa, así que, no dudó en dar unos cuantos consejos a los blaugranas con todo el tema de la nueva temporada.

Primero, les mandó el mensajito de lo que nunca deben olvidar es la filosofía del club: “No deben perder su filosofía, es lo que les ha hecho grandes“, haciendo referencia a los grandes fichajes que llegaron.

La cosa, es que Dani Alves confía en que el Barcelona se recuperará del mal momento futbolístico y económico que vivió hace unos meses, porque considera que han armado un equipazo con experiencia y calidad.

Foto: Getty Images