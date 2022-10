Daniel Corral seguirá jugando beisbol tras el Home Run Derby X de la MLB: "Es lo mínimo que puedo hacer"

A Daniel Corral lo conocimos como gimnasta y uno de los mejores atletas en la historia de México, pero encontró una nueva faceta en el beisbol. El originario de Ensenada representó a los New York Yankees en el Home Run Derby X y cerró una gira espectacular en la Ciudad de México.

Y es que a comparación de lo que practicó desde pequeño, Daniel Corral vivió cosas muy diferentes. Desde el ambiente, competir en equipo y desarrollar habilidades completamente diferentes, confesó que seguirá practicando beisbol para no perder lo que aprendió.

“Es una experiencia muy diferente, no la había vivido y me encanta. Mi entrenador me dice que ya me apuntó para la Liga de fin de semana de beisbol. Yo digo que después de 7 u 8 meses de darle todos los días, lo mínimo que puedo hacer es seguir con las habilidades. Si ya no siguiera es como si echara todo a la basura. Estoy contento de ser parte de esta aventura“, contó el exgimnasta en entrevista para Sopitas.com.

Además, Daniel Corral tuvo un gran maestro. Nick Swisher, expelotero de los Yankees, comandó también a Stefanía Aradillas y Jared Serna; entre los cuatro se creó un gran ambiente y todos conectaron con los fans al momento de competir.

“Los comentaristas me conocen muy bien y yo siempre estoy muy serio como gimnasta, muy enfocado en lo que estoy haciendo, pero la gimnasia es así. Vas a hacer cosas muy riesgosas. Y aquí es todo lo contrario, estar suelto, relajado, casi casi como en fiesta. Celebras cada home run, cada buen hit y me salió del alma abrazar a Nick (Swisher)“.

Cortesía MLB México

Daniel Corral como beisbolista y anfitrión en el Home Run Derby X

Más allá de entrenar y brillar con los batazos, Daniel Corral fue uno de los anfitriones para los peloteros y celebridades extranjeras. El olímpico mexicano nos ayudó a que todos probaran tacos, dulces y hasta tequila para hacer de su estancia una auténtica celebración.