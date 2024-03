Lo que necesitas saber: Daniel Ricciardo ha sido derrotado por sus coequiperos en tres temporadas consecutivas

Las esperanzas de Daniel Ricciardo por volver a la escudería Red Bull y tomar el lugar de Checo Pérez lucen cada vez más lejanas. El piloto australiano ha quedado muy por debajo de las expectativas con la escudería Racing Bulls, por lo cual ya le llovieron críticas desde Inglaterra y Países Bajos, donde aseguran que no está en condiciones de estar en Fórmula 1 y ahora las críticas llegan desde su país, a unos días del Gran Premio de Australia.

Christian Horner ya indicó que Checo Pérez está en la pole position respecto a la carrera por quedarse en Red Bull respecto a los otro pretendientes por ese asiento. En esa carrera se encuentra Ricciardo, de quien ya hemos visto sus mejores días en Fórmula 1, de acuerdo con Alan Jones, campeón del Gran Circo en 1980 con la escudería Williams.

Daniel Ricciardo / Getty Images

Los mejores días de Ricciardo ya pasaron, según Alan Jones

Jones indicó al Dario Herald Sun, que Daniel Ricciardo no le puede estar echando la culpa al auto todo el tiempo, pues ya lo hizo en su momento como piloto en Renault (ahora Alpine) y McLaren, y aunque desea un repunte importante que lo regrese a las grandes ligas, con todo el dolor de su corazón aseguró que los mejores momentos de Ricciardo ya pasaron.

“Mala suerte, o no, estoy seguro de que a Daniel le gustaría haber tenido mejores resultados que los que ha tenido. Al final del día, no podemos culpar al coche todo el tiempo, lo cual ha sido una tendencia en el pasado. Realmente necesita obtener muy buenos resultados y dar un buen espectáculo, no puede quedarse ahí donde está. Odio decirlo, pero creo que hemos visto sus mejores días”, indicó Jones.

Daniel Ricciardo GP de Arabia / Getty

Derrotado por su coequipero desde 2021

Daniel Ricciardo se fue de Red Bull al final del 2018 tras perder la batalla interna con Max Verstappen y se fue a Renault, donde volvió a ser el piloto protagonista y en 2019 derrotó a su coequipero, Nico Hulkenberg, al finalizar el noveno sitio de la clasificación de pilotos con 54 puntos. En 2020 hizo 119 unidades y venció a su nuevo compañero, Esteban Ocon, y fue quinto en la clasificación.

Las cosas iban bien en Renault, pero Ricciardo se marchó a McLaren, el origen de su declive, pues desde entonces no ha superado a su coequipero. Lando Norris lo dejó atrás en 2021 y 2022, mientras que en AlphaTauri estuvo por debajo de Yuki Tsunoda, aunque el australiano sólo disputó seis carreras.

Año Escudería Puntos de Ricciardo Puntos de su coequipero 2019 Renault 54 37 (Hulkenberg) 2020 Renault 119 62 (Ocon) 2021 McLaren 115 160 (Norris) 2022 McLaren 37 122 (Norris) 2023 McLaren 6 17 (Tsunoda)

En Racing Bulls se esperaba que pudiera vencer desde el inicio a Yuki Tsunoda, pero la única victoria en dos carreras fue la que su propio equipo le organizó tras la orden al japonés para cederle un lugar que de todos modos no le dio puntos.

Daniel Ricciardo está de regreso

“Ha estado en algunos coches decentes, independientemente de lo que diga la gente. El Alpine o el McLaren, el coche en el que está ahora… al final del día, tiene que empezar a superar a su compañero de equipo en la salida. Me encantaría que se volviera súper competitivo y estuviera ahí arriba, desafiante en los puntos, pero creo que tendrán que cambiar antes de que veamos eso”, indicó el expiloto australiano.

